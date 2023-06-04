Derbinin galibi Galatasaray….Galatasaray 3 Fenerbahçe 0

Spor Toto Süper Lig 37.hafta maçında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi 3-0 yendi.NEF Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 12.dakikasında Galatasaray’da Victor Nelsson sarı kart gördü.28.dakikada Galatasaray Nicolo Zaniola ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray’ın üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’de Diego Rossi yerini Osayi Samuel’e bıraktı.61.dakikada Fenerbahçe’de Luan Peres kırmız kartla oyun dışında kaldı.65.dakikada Fenerbahçe’de Arda Güler yerini Emre Mor’a bıraktı.67.dakikada Willian Arao yerini İsmail Yüksek’e bıraktı.

71.dakikada Galatasaray Mauro Icardi ile skoru 2-0 yaptı.73.dakikada Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz yerini Dries Mertans’e bıraktı.76.dakikada Enner Valencia ve Vichy Batshuayi oyundan çıktılar.Yerine Joshua King ve Joao Pedro oyuna girdiler.79.dakikada Galatasaray Nicolo Zaniolo ile skoru 3-0 yaptı.82.dakikada Fenerbahçe’de Miha Zajc sarı kart gördü.84.dakikada Galatasaray’da Victor Nelsson ve Lucas Torreira oyundan çıktılar.Yerine Kaan Ayhan ve Juan Mata oyuna girdiler.Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo oyundan çıktılar.Yerine Bafetimbi Gomis ve Yunus Akgün oyuna girdiler.90+1.dakikada Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi 3-0 yendi.

Süper Lig 37.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 37.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 38.Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF