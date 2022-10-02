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Derbinin galibi yok...Beşiktaş 0 - Fenerbahçe 0

   Spor Toto Süper Lig 8. Hafta derbi maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

02 Ekim 2022 Pazar 22:00
Derbinin galibi yok...Beşiktaş 0 - Fenerbahçe 0

Derbinin galibi yok...Beşiktaş 0 - Fenerbahçe 0

     Spor Toto Süper Lig 8. Hafta derbi maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.Vodafone Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmada 42 dakikada Fenerbahçe’de Miguel Crespo sarı kart gördü.45. dakikada Beşiktaş’ta Arthur Masuaku sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 68. Dakikada Fenerbahçe’de, İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo ve jaoa Pedro oyundan çıktılar.Yerine Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi ve Bright Osayi-Samuel oyuna girdiler.72. dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan, Dele Alli ve Jackson Muleka oyundan çıktılar.Yerine Tayfur Bingöl, Rachid Ghezzal ve Gedson Fernandes oyuna girdiler.82. dakikada Beşiktaş'ta Nathan Redmond yerine Cenk Tosun oyuna girdi.85. dakikada fenerbahçe'de Lincoln oyundan çıktı.Yerine Ezgjan Alioski oyuna girdi.88. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu çıktı, yerine Diego Rossi oyuna girdi.Aynı dakika içersinde Beşiktaş'ta Arthur Masuaku yerine Umut Meraş oyuna girdi.90+3. dakikada Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sarı kart gördü.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'la golsüz berabere kaldı.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 14 yaparken Beşiktaş 15 puan oladu.

 Beşiktaş:Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sonuç, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Josef de Souza, Salih Uçan, Dele Alli, Nathan Redmond, Wout Weghorst, Jackson Muleka

Teknik Direktör:Valerien Ismael

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Attila Szalai, William Ara, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Joao Pedro, Miguel Crespo, Enner Valencia,

Teknik Direktör:Jorge Jesus

Süper Lig 8. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 8. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 9. Hafta Maç Programı;

Tablolar.(TFF)

Son Güncelleme: 02.10.2022 22:17
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçe
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