Derbinin galibi yok...Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 1

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. Hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı..Karşılaşmanın 6. Dakikasında Fenerbahçe Filip Novak ile 1-0 öne geçti.9. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı.Michy Batshuayi penaltı atışını kullandı.Top direkten geri geldi.29. dakikada Beşiktaş’ta Josef de Souza sarı kart gördü.29. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.31. dakikada Beşiktaş ikinci kez penaltı kazandı.Penaltı atışını bu sefer Rachid Ghezzai kullandı ve skoru 1-1 yaptı.36. dakikada Beşiktaş’ta Welinton sarı kart gördü.45. dakikada Beşiktaş’ta Rachid Ghezzai ve Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. Dakikada Cyle Larin’in vuruşu direkten döndü.62. dakikada Michy Batshuayı yerini Kevin N’Koudou’ya bıraktı.70. dakikada Fenerbahçe’de Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci yerini Enner Valencia ve Osayi Samuel oyuna girdi.75. dakikada Beşiktaş’ta Cyle Larin, Umut Meraş ve Rcahid Ghezzai oyundan çıktılar.Yerine Can Bozdoğan,Necip Uysal ve Güven Yalçın oyuna girdiler.81. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı.Can Bozdoğan’ın kafa vuruşunu Altay Bayırdır kornere çeldi.86. dakikada Beşiktaş'ta Serdar Saatçı yerini Atiba Hutchinson'a bıraktı.89. dakikada Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou sarı kart gördü.90+2. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.90+3. dakikada Beşiktaş'ta RıdvanYılmaz sarı kart görerek gekecek maç cezalı duruma düştü.90+4. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoplu yerini Çağtay Kurukalıp'a bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, E. İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 36. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 36. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. Hafta Maç Programı;

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