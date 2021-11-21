Dev derbinin galibi Fenerbahçe
Süper Lig 13. hafta derbisinde fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.Karşılaşmada 16. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.24. dakikada Fenerbahçe'de Marcel Tisserand sarı kart gördü. 25. dakikada Galatasaray'da Berkan Kutlu sarı kart gördü.31.dakikada Feneebahçe, Mesut Özil ile skoru 1-1 yaptı.35. dakikada Galatasaray'da Fernando Muslera, Marcao, Fenerbahçe'de Berke Özer, Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 66. dakikada Galatasaray'da Victor Nelsson sarı kart gördü.82. dakikada Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+3. dakikada Fenerbahçe, Miguel Crespo ile 2-1 öne geçti90+3. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Attila Szalai, Galatasaray'da Ömer Bayram sarı kart gördü..Karşılaşmadan Fenerbahçe 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23 puana çıkarken, Galatasaray 21 puanda kaldı.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha
Süper Lig 13. Hafta Toplu Maç Sonuçladı;
Süper Lig 13. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF