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 Dev derbinin galibi Fenerbahçe

Süper Lig 13. hafta derbisinde fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.

21 Kasım 2021 Pazar 20:54
 Dev derbinin galibi Fenerbahçe

 Dev derbinin galibi Fenerbahçe

   Süper Lig 13. hafta derbisinde fenerbahçe deplasmanda Galatasaray2-1 yendi.Karşılaşmada 16. dakikada Galatasaray,  Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.24. dakikada Fenerbahçe'de Marcel Tisserand sarı kart gördü.  25. dakikada Galatasaray'da Berkan Kutlu sarı kart gördü.31.dakikada Feneebahçe, Mesut Özil ile skoru 1-1 yaptı.35. dakikada Galatasaray'da Fernando Muslera, Marcao, Fenerbahçe'de Berke Özer, Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 66. dakikada Galatasaray'da Victor Nelsson sarı kart gördü.82. dakikada Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+3. dakikada Fenerbahçe, Miguel Crespo ile 2-1 öne geçti90+3. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Attila Szalai, Galatasaray'da Ömer Bayram sarı kart gördü..Karşılaşmadan Fenerbahçe 2-1 galip ayrıldı.

   Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23 puana çıkarken, Galatasaray 21 puanda kaldı.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha

Süper Lig 13. Hafta Toplu Maç Sonuçladı;

Süper Lig 13. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

    

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasaray
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