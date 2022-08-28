Dev maçın galibi yok....Trabzonspor 0 - Galatasaray 0

Spor Toto Süper Lig 4. Hafta maçında Trabzonspor evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.Şenol Güneş Spor Komleksi’nda oynanan karşılaşmayı Ali palabıyık, Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz haken üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 12. Dakikasında Trabzonspor Jorge Djaniny ile gole çok yaklaştı.Jorge Djaniny şutu direkten dışarı gitti.15. dakikada Galatasaray’da Yunus Akgün yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.21. dakikada Trabzonspor’da Trezeguet sarı kart gördü.45+4. Dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu elle müdahelesi sonucu sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzonspor, Jorge Djaniny ve Manolis Siopis yerine Jean Kouassi ve Jean Philippe Gbain oyuna girdi.45. Dakikada Trabzonspor’da Doğukan Toköz yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.63. dakikada Trabzonspor’da Eren Elmalı sarı kart gördü.65. dakikada Galatasaray’da Haris Seferovic oyundan çıktı.Yerine Bafetimbi Gomis oyuna girdi.

Galatasaray’da 73. Dakikada sakatlanan Lucas Torreira yerine Berkan Kutlu oyuna girdi.77. dakikada Trabzonspor, Trezeguet ile gole çok yaklaştı.Trezeguet’in ser şutunu Fernando Muslera iki hamlede önledi.Dönen topla Bafetimbi Gomes ile Galatasaray gol fırsatı yakaladı.Bafetimbi Gomes’in şutu az farkla auta gitti.

84. Dakikada Trabzonspor'daEnis Bardhi ve Eren Elmalı oyundan çıktılar.Yerine Doğucan Haspolat ve Stefona Denswil oyuna girdi.88. dakikada Trabzonspor'da Trezeguet yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı.90. dakikada Galatasaray'da Yunus Akgün ve Dries Mertens oyundan çıktılar.yerine Emre Akbaba ve Barış Alper Yılmaz oyuna girdiler.Karşılaşma golsüz soan erdi.Bu sonuçla Trabzonspor ve Galatasaray puanını 7 yaptı.

Trabzonspor:Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Enis Bardhi, Andreas Cornelius, Jorge Djaniny, Trezeguet

Galatasaray:Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Yunus Akgün

Spor Toto Süper Lig 4. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Spor Toto Süper Lig 4. Hafta Puan Durumu;

Spor Toto Süper Lig 5. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF