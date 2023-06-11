Devler Ligi Şampiyonu Manchester City

Manchester City, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i yenerek tarihinde ilk kez Devler Ligi şampiyonluğu yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısında Manchester City, Erling Haaland ve Bernardo Silva'yla gole yaklaşırken bu fırsatları değerlendiremedi.Finalin ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı.



Karşılaşmanın 58. dakikasında Inter gole yaklaştı. Manchester City savunmasının hatasında araya giren Lautaro Martinez, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ederson'u geçemedi. Mücadelede normal sürenin son yarım saatlik bölümüne golsüz eşitlik girildi.Karşılaşmanın 68. dakikada Manchester City, Rodri ile 1-0 öne geçti.

Mücadelenin son bölümüne Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi. Manchester City, Phil Foden'la 78. dakikada farkı ikiye çıkarma şansı yakaladı ancak Inter kalecisi Andre Onana gole izin vermedi.

Karşılaşmanın kalan bölümlerinde Inter, Lukaku ile beraberlik golünü yaklaşırken skor değişmedi ve üstünlüğünü koruyan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak sezonu 3 kupayla tamamladı.

Manchester City, yenilgi yüzü görmedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya temsilcisi Inter ile karşılaşan Manchester City, final yoluna kadar yenilgi yüzü görmedi.İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 2021’deki başarısını tekrarlayarak finale namağlup geldi.

Manchester City, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçın 7’sinden galip ayrılırken, 5 karşılaşma berabere sona erdi. Bu maçlarda 31 gol atan Manchester City kalesinde ise 5 gol gördü.

UEFA’nın güncel sıralamasında zirvede yer alan Manchester City, G Grubu’nda Almanya’nın Borussia Dortmund, İspanya’nın Sevilla, Danimarka’nın da Kopenhag takımlarıyla mücadele etti.Grup maçlarında Kopenhag ve Borussia Dortmund ile golsüz berabere kalan Manchester City, kalan maçlarını kazanarak gruptan 14 puanla lider çıktı.

Son 16 turunda Almanya’nın Leipzig takımıyla eşleşen Manchester City, 1-1 berabere biten maçın rövanşında rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu turda bir diğer Almanya temsilcisi Bayern Münih’le karşılaşan City, 3-0 ve 1-1’lik skorlarla güçlü rakibini turnuva dışında bıraktı.Yarı finalde UEFA Şampiyonlar Ligi’ni 14 kez kazanma başarısını gösteren Real Madrid ile eşleşen Manchester ekibi, deplasmanda 1-1 berabere biten ilk ayağın rövanşında rakibini 4-0 yenerek kupaya bir adım daha yaklaştı.

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