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DG Sivasspor 0 - Alanyaspor 2

 Demir Grup Sivasspor evinde oynadığı karşılaşmada Alanyaspor’a 2-0 yenildi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 18:37
DG Sivasspor 0 - Alanyaspor 2

DG Sivasspor 0 - Alanyaspor 2

   Demir Grup Sivasspor evinde oynadığı karşılaşmada Alanyaspor’a 2-0 yenildi.Karşılaşmaya hızlı başlayan Demir grup Sivasspor Yatabare ile girdiği gol pozisyonunu değerlendiremedi.Karşılaşmanın 21. Dakikasında Efecan Karaca’nın nefis pasıyla kaleci Samassa ile karşı karşıya kalan Davidson Alanyaspor’u deplasmanda 1-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   İkinci yarıya Sivasspor hızlı başladı.Ancak Alanyaspor’un geride kurduğu oyun ve hızlı atak oyunu maçta dengeyi sağladı.Karşılaşmada 90. Dakikada Caulker Alanyaspor’u 2-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşmayı Alanyaspor deplasamanda 2-0 kazandı.

 Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalзın, Hakan Arslan, Felix, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih Uзan, Bakasetas, Fatih Aksoy, Efecan, Davidson, Bareiro

 

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporAlanyaspor
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