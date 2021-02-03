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DG Sivasspor 0- BB Erzurumspor 0

Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor evinde  BB Erzurumspor golsüz berabere kaldı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 18:33
DG Sivasspor 0- BB Erzurumspor 0

DG Sivasspor 0- BB Erzurumspor 0

   Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor evinde  BB Erzurumspor golsüz berabere kaldı.Karşılaşmada 7. dakikada Erzurumspor'da Costa'nın şutu kaleci Muammer'de kaldı.37. dakikada Erzurumspor'da  Osman'ın kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.44. dakikada Sivasspor'un atağında Yatabare'nin şutu kalecide kaldı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Fajr'ın ortasında Yatabare'nin kafa vuruşu auta çıktı.66. dakikada Erzurumspor'un kontra atağında sol kanatta topla buluşan Ricardo'nun şutu direkten döndü.83. dakikada Sivasspor’da Fajr'ın kullandığı kornerde Kone'nin kafa vuruşu direğe çarparak auta çıktı.Dostça geçen karşılaşmada gol sesi çıkmayınca 0-0 biten maçın ardından iki takım da hanesine 1 puan yazdırdı.

   Bu sonucun ardından Sivasspor 25, Erzurumspor 21 puana ulaştı. Sivasspor bir sonraki maçında Ankaragücü’ne konuk olurken, BB Erzurumspor sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporBB Erzurumspor
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