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DG Sivasspor 1 - A.Demirspor 2

Spor Toto Süper Lig 21. Hafta maçında DG Sivasspor evinde Adana Demirspor’a 2-1 yenildi.

28 Ocak 2023 Cumartesi 15:52
DG Sivasspor 1 - A.Demirspor 2

DG Sivasspor 1 - A.Demirspor 2

   Spor Toto Süper Lig 21. Hafta maçında DG Sivasspor evinde Adana Demirspor’a 2-1 yenildi.DG Sivasspor’un sahasının bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Burak Pekkan, volkan Ahmet narin vbe Kamil Çetin hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 41. Dakikasında Adana Demirspor Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Adana Demirspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. Dakikada Adana Demirspor Baajide Akintola ile skoru 2-0 yaptı.63. dakikada DG Sivasspor, Isaac Cofie ile skoru 2-1 yaptı.

   71. Dakikada Adana Demirspor’da Emre Akbaba oyundan çıktı.Yerine Gökhan İnler oyuna girdi.76. dakikada Adana Demirspor’da Mert Çetin sarı kart gördü.78. dakikada Adana Demirspor’da Benjamin Stanbouli sarı kart gördü.

   80. Dakikada Adana Demirspor’da Mert Çetin oyundan çıktı.Yerine Jovan Manev oyuna girdi.90. dakikada DG Sivasspor’da Abdul Keita ve Erdoğan Yeşilyurt oyundan çıktılar.Yerine Ahmed Musa ve Karol Angielski oyuna girdiler.

   90+3. Dakikada Adana Demirspor’da Henry Onyekuru oyundan çıktı.Yerine Birkir Bjanason oyuna girdi.90.5.dakikada Alaaddin Okumuş oyundan çıktı.Yerine Samba Camara oyuna girdi.Karşılaşmadan başka gol olmadı ve DG Sivasspor evinde Adana Demirspor’a 2-1 yenildi.

Kartlar;

Sarı Kart:

A.Demirspor:Mert Çetin, Benjamin Stanbouli

Süper Lig 22. Hafta Maç Programı;

Tablo.TFF

Anahtar Kelimeler:
DG SivassporAdana Demirspor
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