DG Sivasspor 1 - Başakşehir FK 1

Spor Toto süper Lig 28.Hafta maçında DG Sivasspor evinde Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldı.Yeni 4 eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Arda Kardeşler, mehmet Emin Tuğral ve Hakan Karabalçık hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 37.dakikasında Leo Duarte’nin kendi kalesine attığı golle DG Sivasspor 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 DG Sivasspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Başakşehir FK’de Leo Duarte yerini Berkay Özcan’a bıraktı.50.dakikada DG Sivasspor’da sakatlanan Murat Paluli yerini Max Gradel’e bıraktı.60.dakikada Başakşehir FK’de Ömer Ali Şahiner yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı.

61.dakikada Başakşehir FK patrik Szysz ile skoru 1-1 yaptı.62.dakikada DG Sivasspor’da Leke James yerini Mustapha Yatabare’ye bıraktı.72.dakikada Başakşehir FK’de Adnan Januzaj yerini Muhammet Arslantaş’a bıraktı.85.dakikada DG Sivasspor’da Ziya Erdal sarı kart gördü.

86.dakikada Başakşehir FK’de Deniz Türüç ve Patryk Szysz oyundan çıktılar.Yerine Berkay Aydoğmuş ve Caner Erkin oyuna girdiler.87.dakikada DG Sivasspor’da Sami Saiz, Fredrik Ulvestad ve Clinton N’jie oyundan çıktılar.Yerine Charilaos Charisis, Hakan Arslan ve Jordy Caicedo oyuna girdiler.90+4.dakikada DG Sivasspor'da Aaron Appindangoye sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor evinde Başakşehir FK 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.bu sonuçla DG Sivasspor puanını 31 yaparken, Başakşehir FK ise puanını 45 yaptı.

Süper Lig 29.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF