DG Sivasspor 1 - Fenerbahçe 1

Süper Lig 23. Hafta Ahmet Çalık Sezonu maçında DG Sivasspor evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 15. dakikasında DG Sivassporlu Koray Altınay sarı kart gördü.Karşılaşmanın 16. dakikasında DG Sivasspor'da sakatlık geçiren Erdoğan Yeşilyurt oyuna devam edemedi ve 1 yerine Olarenwaju Kayode oyuna girdi18. dakikada Fenerbahçe, Miha Zajc'ın attığı golle öne geçti: 34. dakikada Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Pedro Henrique'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.42. dakikada Fenerbahçe'de sakatlanan Serdar Aziz oyuna devam edemedi ve yerine Tisserand girdi.Karşılaşmanın ilk yarısısını Fenerbahçe,1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada Fenerbahçe'de Filip Novak sakatlandı ve oyuna devam edemedi yerine Pelkas girdi.74. dakikada DG Sivasspor Brezilyalı yıldız Pedro Henrique'nin muhteşem frikiğiyle skorau 1-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

DG Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Özkan, Koray, Cofie, Erdoğan, Pedro Henrique, Yatabare

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Serdar, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Valencia, Serdar Dursun

Süper Lig 23. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 23. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 24. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF