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DG Sivasspor 1- Fenerbahçe 1 

Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

21 Ocak 2021 Perşembe 21:05
DG Sivasspor 1- Fenerbahçe 1 

DG Sivasspor 1- Fenerbahçe

   Süper Lig’in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.Demir Grup Sivasspor'un golü 18. dakikada Yatabare’den gelirken, Fenerbahçe beraberlik golünü 45+1’de Valencia’nın penaltı golüyle buldu.

  Bu sonucun ardından Sivasspor 24 puanla 12. sırada yer alırken, Fenerbahçe de 39 puanla 2. sırada haftayı tamamladı. Sarı-lacivertliler ligin 21. haftasında Kayserispor ile sahasında; Sivasspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Caner, Robin Yalçın (Cofie dk. 80), Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr (Marcelo dk. 81), Erdoğan (Kayode dk. 68), Yatabare, Gradel

Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Camara, Kerem, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Altay, Sadık, Tisserand (Lemos dk. 8), Nazım, Novak, Gustavo, Valencia, Mert Hakan (Caner dk. 81), Pelkas, Samatta, Thiam (Sosa dk. 64)

Yedekler: Harun, Serdar, Cisse, Fatih, Uğur, İsmail, Kemal

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Yatabare (dk. 17) (Sivasspor), Valencia (dk. 45 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Appindangoye, Yatabare (Sivasspor), Nazım (Fenerbahçe)

Son Güncelleme: 22.01.2021 09:09
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDemir Grup Sivasspor
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