DG Sivasspor 1- Fenerbahçe 1
Süper Lig’in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.Demir Grup Sivasspor'un golü 18. dakikada Yatabare’den gelirken, Fenerbahçe beraberlik golünü 45+1’de Valencia’nın penaltı golüyle buldu.
Bu sonucun ardından Sivasspor 24 puanla 12. sırada yer alırken, Fenerbahçe de 39 puanla 2. sırada haftayı tamamladı. Sarı-lacivertliler ligin 21. haftasında Kayserispor ile sahasında; Sivasspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Caner, Robin Yalçın (Cofie dk. 80), Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr (Marcelo dk. 81), Erdoğan (Kayode dk. 68), Yatabare, Gradel
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Camara, Kerem, Ninga, Ziya
Fenerbahçe: Altay, Sadık, Tisserand (Lemos dk. 8), Nazım, Novak, Gustavo, Valencia, Mert Hakan (Caner dk. 81), Pelkas, Samatta, Thiam (Sosa dk. 64)
Yedekler: Harun, Serdar, Cisse, Fatih, Uğur, İsmail, Kemal
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Yatabare (dk. 17) (Sivasspor), Valencia (dk. 45 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Appindangoye, Yatabare (Sivasspor), Nazım (Fenerbahçe)