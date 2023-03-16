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DG Sivasspor 1 - Fiorentina 4

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında DG Sivasspor evinde Fiorentina’ya 4-1 yenilerek elendi.

16 Mart 2023 Perşembe 22:41
DG Sivasspor 1 - Fiorentina 4

DG Sivasspor 1 - Fiorentina 4

   UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında DG Sivasspor evinde Fiorentina’ya 4-1 yenilerek elendi.Karşılaşmanın 15.dakikasında DG Sivasspor’da Charilaos Charisis yerini Fredrik Ulvestad’a bıraktı.35.dakikada DG Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt ile 1-0 öne geçti.44.dakikada Firentina Arthur ile skoru 1-1 yaptı.İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 62.dakikada Fiorentina Nikola Milenkovic ile skoru 2-1 yaptı.63.dakikada DG Sivasspor’da Dimitris Goutas sarı kart gördü.65.dakikada Fiorentina’da Lucas Martinez sarı kart gördü.

   66.dakikada DG Sivasspor’da Isaac Coffie ve Jordy Caicedo oyundan çıktı.yerine Leke James ve Clinton N’jie oyuna girdi.66.dakikada Fiorentina’da Lucas Martinez yerini Igor Julio’ya bıraktı.76.dakikada DG Sivasspor’da kamu Saiz, Murat Paluli oyundan çıktı.Yerine Emre Gökay, Mustapha Yatabare oyuna girdi.

   76.dakikada DG Sivasspor’da Fredrik Ulvestad sarı kart gördü.78.dakikada Fiorentina Dimitris Goutas ile skoru 3-1 yaptı.81.dakikada DG Sivasspor’da Hakan Arslan sarı kart gördü.

   83.dakikada Fiorentina’da Nikolas Gonzalez, Arthuri Sofyan Amrabat ve Giacomo Bınaventu oyundan çıktı.yeirne Riccardo Saponarai Christian Kouame, Alessandro bianco ve Gaetanı Castrovili oyuna girdiler.89.dakikada Fiorentina Faetano Castrovilli ile skoru 4-1 yaptı.90+1.dakikada DG Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü.90+4.dakikada Fiorentina’da Nikola Milenkovic sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor evinde Fiorentina’ya 4-1 yenilerek Avrupa’ya veda etti.

Anahtar Kelimeler:
DG SivassporFiorentina
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