DG Sivasspor 1 - Galatasaray 2

Spor Toto Süper Lig 16. Hafta Maçında DG Sivasspor evinde Galatasaray'a 2-1 yenildi.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Erkan Özdamar, Cevdet Kömürcüoğlu ve Ali Saygın Ögel hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 23. Dakikasında DG Sivasspor’da Dia SabiA sarı kart gördü.27. dakikada Galatasaray Dries Mertens ile 1-0 öne geçti.34. dakikada Galatasaray’da Patrick van Aanholt sarı kart gördü.44. dakikada Galatasaray’da Sacha Boey sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. Dakikada Galatasaray’da Sergio Oliveira sarı kart gördü.59. dakikada Galatasaray’da Dries Mertens sarı kart gördü.62. dakikada DG Sivasspor’da Uğur Çiftçi sarı kart gördü.67. dakikada DG Sivasspor’da Ahmed Musa oyundan çıktı.Yerine Clinton N’jie oyuna girdi.79. dakikada DG Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü.

73. Dakikada Galatasaray’da Sergio Oliveira ve Bafetimbi Gomis oyundan çıktılar.Yerine Barış Alper Yılmaz ve Fredrik Midsjo oyuna girdiler.80. dakikada DG Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt ile skoru 1-1 yaptı.86. dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ve Milot Rashica oyundan çıktılar.Yerine Yusuf Demir ve haris Seferovic oyuna girdiler.

88. dakikada Galatasaray’da Patrick van Aanholt oyundan çıktı.Yerine Leo Dubois oyuna girdi.90+4. Dakikada DG Sivasspor’da Dia SabiA oyundan çıktı.Yerine hakan Arslan oyuna girdi.90+5. Dakikada Galatasaray, barış Alper Yılmaz ile 2-1 öne geçti.90+10. Dakikada DG Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı90+10. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü..Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda DG Sivasspor'u 2-1 yendi.

DG Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Robin Yalçın, Abdul Keita, Caner Osmanpaşa, Dia SabiA, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Mustapha Yatabare, Ahmed Musa

Teknik Diretör.Rıza Çalımbay

Galatasaray:Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör:Okan Buruk

Süper Lig 16. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 16. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 17.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF