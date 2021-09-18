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DG Sivasspor 1 - Gaziantep FK 1

Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivaspor evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

18 Eylül 2021 Cumartesi 16:53
DG Sivasspor 1 - Gaziantep FK 1

   DG Sivasspor 1 - Gaziantep FK 1

   Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivaspor evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 21. dakikasında DG Sivasspor, Yatabare ile 1-0 mne geçti.37. dakikada DG Sivassporlu Ahmet Oğuz, Dicko'ya yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 DG Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 67. dakikada  Gaziantep FK'da El Messaoudi ve Mendyl oyundan çıkarken João Figueiredo ve Halil Pehlivan oyuna dahil oldu.69. dakikada DG Sivasspor'da Gradel oyundan çıkarken, Erdoğan Yeşilyurt oyuna dahil oldu.76.dakikada Gaziantep FK'da Merkel ve Dicko çıkarken, Doğan Erdoğan ve Kenan Özer oyuna dahil oldu.80. dakşkada DG  Sivasspor'da Hakan Arslan ile Henrique'nin yerine Azubuike ile Sefa Yılmaz oyuna girdi.82.dakikada  DG Sivasspor kalecisi Muammer Yıldırım yavaş hareketleriyle vakit geçirmesi nedeniyle sarı kart gördü.83.dakikada DG  Sivasspor'un golünü kaydeden Yatabere yerini Ziya Erdal'a bıraktı.90+2. dakikada Gazaiantep FK, Figueiredo ile skoru 1-1 yaptı.90+4. dakikada DG Sivasspor'da Cofie sarı kart gördü.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivaspor ile Gaziantep FK, 1-1 berabere kaldı.

   Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 3'e, Gaziantep ise 5'e yükseltti.

Sivasspor gelecek hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Gaziantep ise Başakşehir'i ağırlayacak.

Anahtar Kelimeler:
DG SivassporGaziantep FK
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