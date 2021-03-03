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DG Sivasspor 1- Hatayspor 1

Süper Lig’in 28. haftasında Sivasspor ile Hatayspor 1-1 berabera sona erdi.

03 Mart 2021 Çarşamba 18:24
DG Sivasspor 1- Hatayspor 1

DG Sivasspor 1- Hatayspor 1

   Süper Lig’in 28. haftasında DG Sivasspor ile Hatayspor 1-1 berabera sona erdi. İki takımın da yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

   İkinci yarıda 54. dakikada DG Sivasspor 1-0 öne geçti.59. dakikada Mame Diouf ile Hatayspor beraberliği yakaladı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti.

    Ligin 29. haftasında DG Sivaspor 7 Mart Cumartesi günü 19.00’da Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor da aynı gün sahayasında Kayserispor ile 16.00’da kozlarını paylaşacak.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Robin Yalçın, Ahmet, Hakan Arslan, Claudemir (Ziya Erdal dk. 62), Fajr, Boyd (Kone dk. 90+2), Yatabare (Kayode dk. 79), Gradel

Yedekler: Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Casimir Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis (Kone dk. 76), Aabid, Sackey (Muhammed Mert dk. 46), Riberio, Akintola, Diouf (Kamara dk. 76), Selim (Boupendza dk. 4)

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Çamoğlu, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Yatabare (dk. 54) (Sivasspor), Diof (dk. 59) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Sackey, Akintola, Katranis (Hatayspor), Ahmet Oğuz (Sivasspor)

Anahtar Kelimeler:
DG SivassporHatayspor
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