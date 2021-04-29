DG Sivasspor 1- Yeni Malatyaspor 0

Süper Lig 38. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça bol pozisyonlu geçti.Ancak her iki takım da gol atamadılar ve ilk yarı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili ve gol arayan takım DG Sivasspor oldu.89. dakikada DG Sivasspor, Felix'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.Karşılaşma DG Sivasspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Bu sonuçla Sivasspor, puanını 55'e yükseltirken Yeni Malatyaspor haftayı 40 puanla kapattı.39. haftada DG Sivasspor, Gaziantep FK'ya konuk olaacak.Yeni Malatyaspor ise HK Kayserispor'u evinde ağırlayacak.

DG Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Kubilay, Tetteh, Umut.