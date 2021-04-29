Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

DG Sivasspor 1- Yeni Malatyaspor 0

 Süper Lig 38. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

29 Nisan 2021 Perşembe 17:56
DG Sivasspor 1- Yeni Malatyaspor 0

DG Sivasspor 1- Yeni Malatyaspor 0

   Süper Lig 38. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça bol pozisyonlu geçti.Ancak her iki takım da gol atamadılar ve ilk yarı golsüz sona erdi. 

   Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili ve gol arayan takım DG Sivasspor oldu.89. dakikada DG Sivasspor, Felix'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.Karşılaşma DG Sivasspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Bu sonuçla Sivasspor, puanını 55'e yükseltirken Yeni Malatyaspor haftayı 40 puanla kapattı.39. haftada DG Sivasspor, Gaziantep FK'ya konuk olaacak.Yeni Malatyaspor ise HK Kayserispor'u evinde ağırlayacak.

DG Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode. 

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Kubilay, Tetteh, Umut.

Anahtar Kelimeler:
DG SivassporYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
M.Başakşehir geriden geldi üç puanı aldı
M.Başakşehir geriden geldi üç puanı aldı
Lider Beşiktaş kayıpsız yoluna devam etti
Lider Beşiktaş kayıpsız yoluna devam etti
Galatasaray takibe devam etti
Galatasaray takibe devam etti
Göztepe 1 - Trabzonspor 1
Göztepe 1 - Trabzonspor 1
Dokuz golün atıldığı maçın galibi, HK Kayserispor 
Dokuz golün atıldığı maçın galibi, HK Kayserispor 
Fatih Karagümrük 2- Antalyaspor 2
Fatih Karagümrük 2- Antalyaspor 2
Hatayspor 3- Gençlerbirliği 1
Hatayspor 3- Gençlerbirliği 1
Fenerbahçe üç puanı üç golle aldı
Fenerbahçe üç puanı üç golle aldı
BB Erzurumspor'dan müthiş galibiyet
BB Erzurumspor'dan müthiş galibiyet
M.Başakşehir 0 -A.Alanyaspor 0
M.Başakşehir 0 -A.Alanyaspor 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim