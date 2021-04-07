DG Sivasspor, Antalyaspor'un yenilmezlik serisine son verdi
Karşılaşmada ikinci yarıda 46. dakikada DG Sivasspor, Yatabare'nin attığı golle skoru 3-1 yaptı.67. dakikada Antayaspor, Fredy'nin golüyle skoru 3-2 yaptı.90+3. dakikada DG Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un attığı golle skoru 4-2 yaptı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor, Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 44 yaparken, Antalyaspor 39 puanda kaldı.34. hafta DG Sivasspor evinde Konyaspor'u ağırlarken, Antalyaspor, Kayserispor'a konuk olacak.