DG Sivasspor beş maç sonra kazandı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.Demir Grup Sivasspor MKE Ankaragücü’nü 4 golle dağıttı.

Karşılaşmanın ilk yarısında tek gol oldu.11. dakikada Gradel, sert bir vuruşta Demir Grup Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Sivasspor, Kayode ile maçta durumu 2-0 yapı.66. dakikada MKE Ankaragücü Şahverdi'nin vuruşunda top Sivassporlu Ahmet Oğuz'a çarptı ve ağlara gitti.Durum 2-1 oldu.68. dakikada Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile tekrar farkı ikiye çıkaran golü kazandı.3-1.88. dakikada Yatabare Sivasspor'u 3-1 öne geçiren golü attı.Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Bu sonucun ardından 18 puanda kalan 20’inci sıradaki Ankaragücü son 7 haftada 6. yenilgisini aldı. Sivasspor ise 28 puanla 11’inci sıraya yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor, BAY geçecek.