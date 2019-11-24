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DG Sivasspor deplasamanda kazanarak liderliğini sürdürdü

Sivasspor deplasmanda Kayserispor'u 4-1 gibi farklı bir skorla yendi.

DG Sivasspor deplasamanda kazanarak liderliğini sürdürdü

Sivasspor deplasmanda Kayserispor'u 4-1 gibi farklı bir skorla yendi.

24 Kasım 2019 Pazar 16:09
DG Sivasspor deplasamanda kazanarak liderliğini sürdürdü

DG Sivasspor deplasamanda kazanarak liderliğini sürdürdü

    Sivasspor deplasmanda Kayserispor'u 4-1 gibi farklı bir skorla yendi.Süper Lig'in 12. haftasında İM Kayserispor sahasında DG Sivasspor'u ağırladı. Bu sezon gösterdiği iyi performans ile herkesin beğenisini kazanan Sivasspor, zorlu Kayserispor deplasmanında aldığı 3 puan ile evine dönmeyi başardı. Kırmızı beyazlı ekip aldığı bu galibiyet ile zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un takımı Kayserispor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor 4-1'lik skorla kazandı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Fernando, 70'te Emre Kılınç, 74 ile 94'te Erdoğan Yeşilyurt kaydetti. Kayserispor'un tek golü 44. dakikada Pedro Henrique'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 7 puanla son sırada kaldı ve bu sezonki 7. yenilgisini aldı.

Sivasspor ise 24 puana yükselerek Süper Lig'de liderlik koltuğunu geri aldı ve bu sezonki 7. galibiyetine ulaştı. 

Çalımbay'ın öğrencileri aynı zamanda üst üste 4. kez 3 puana hanesine yazdırdı. Haftayı lider bitirmeyi de garantiledi.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

(Skor)

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