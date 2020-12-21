DG Sivasspor deplasmanda galip geldi

İttifak Holding Konyaspor evinde Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildi.Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek yedi maçlık galibiyet hasretine son verdi. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan İH Konyaspor da, Ocak 2019'dan bu yana ilk kez üst üste üç iç saha galibiyeti alma şansını kaybetti.

Maça etkili başlayan konuk takım ilk yarıda gol bulamadı. İkinci yarıda ise 60. dakikada Sivasspor’un galibiyet golü geldi.

Savunmadan çıkarken pas hatası yapan Konyaspor, Kayode’yi durduramadı. Erdoğan gelen topu tek pasta Fajr’ın önüne bıraktı ve Faslı oyuncu şutunu çekerek takımını öne geçirdi.

Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 14'e çıkartırken, İttifak Holding Konyaspor ise 15 puanda kaldı. Konyaspor Perşembe günü Kayserispor ile deplasmanda; Sivasspor ise aynı gün sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.