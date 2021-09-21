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DG Sivasspor deplasmanda kazandı

 Süper Lig’in 6. Haftasında DG Sivasspor deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 1-0 yendi.

21 Eylül 2021 Salı 21:38
DG Sivasspor deplasmanda kazandı

DG Sivasspor deplasmanda kazandı

   Süper Lig’in 6. Haftasında DG Sivasspor deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 1-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.Her iki takımda gol yollarında başarılı olamadılar.İlk yarı golsüz berabere sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. Dakikada DG Sivasspor’da Ahmet Oğuz sarı kart gördü.57. dakikada DG Sivasspor’da Hakan Arslan sarı kart gördü.58. dakikada DG Sivasspor’da Jorge Felix ve Ahmet Oğuz yerini Fredrik Ulvestad ve Erdoğan Yeşilyurt’a bıraktı.69.dakikada Y.Malatyaspor’da Benjamin Tetteh oyundan çıkarken, Walter Bwalya oyuna dahil oldu.69. dakikada DG Sivasspor’da Olarenwaju Kayode yerini Mustapha Yatabare’ye bıraktı.70. dakikada DG Sivasspor Dimitris Goutas ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor deplasmanda 1-0 kazandı.

Kadrolar;

Yeni Malatyaspor:Ertaç Özbir, Qussama Haddadi, Wallace, Sadık Çiftpınar, Rayane Aabid, Didier Ndong, Stevie Mallan, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Benjamin Tetteh, Mounir Chouliar

Teknik Direktör:İrfan Buz

DG Sivasspor:Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Jorge Felix, Hakan Arslan, Faysal Fark, Max Gradel, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

   Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 6 yaparken, Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.

DG Sivasspor ve Y.Malatyaspor 7. Hafta maç programı;

25.09.2021 Cumartesi saat 13.30 DG Sivasspor-Fatih Karagümrük

25.09.2021 Cumartesi saat 16.00 Antalyaspor-Yeni Malatyaspor

Anahtar Kelimeler:
DG SivassporYeni Malatyaspor
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