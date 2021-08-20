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DG Sivasspor evinde kaybetti

 UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag’a 2-1 yenildi.

20 Ağustos 2021 Cuma 08:31
DG Sivasspor evinde kaybetti

DG Sivasspor evinde kaybetti

   UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag’a 2-1 yenildi.Karşılaşmanın ilk yarısında her iki taraf ta gol atamayınca ik yarı golsüz kapandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında  Kopenhag, 55. dakikada Kevin Diks’in golüyle 1-0 öne geçti. Sivasspor bu gole 59. dakikada Leke James ile beraberliği yakaladı.Karşılaşmanın 60. dakikasında Jens Stage’in attığı gol, Kopenhag’ın yeniden skor avantajını eline geçirmesine neden oldu.

 Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

 Karşılaşmanın rövanşı, 29 Ağustos Perşembe günü Danimarka’da oynanacak. Deplasman kuralı kalktığı için Sivasspor’un bir gol farkla alacağı galibiyetlerde maç uzayacak. Sivasspor, turu geçmek için deplasmandan iki farklı galip ayrılmak zorunda… Her türlü beraberlik ve Kopenhag’ın galibiyetinde ise temsilcimiz Avrupa’ya veda edecek.

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans LigiDemir Grup SivassporKopenhag
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