Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

DG Sivasspor farklı kazandı....DG Sivasspor 4 - Trabzonspor 1

Spor Toto Süper Lig 30.Hafta kapanış maçında DG Sivasspor evinde Trabzonspor’u 4-1 yendi.

20 Nisan 2023 Perşembe 22:11
DG Sivasspor farklı kazandı....DG Sivasspor 4 - Trabzonspor 1

DG Sivasspor farklı kazandı...DG Sivasspor 4 - Trabzonspor 1

   Spor Toto Süper Lig 30.Hafta kapanış maçında DG Sivasspor evinde Trabzonspor’u 4-1 yendi.Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Bahattin Şimşek, Kamil Çetin ve deniz Caner Özaral hakem üçlüsü yöneti.

   Karşılaşmanın 11.dakikasında Trabzonspor Lazar Markovic ile 1-0 öne geçti.22.dakikada Trabzonspor’da Stryger Larsen kırmız kart gördü.27.dakikada DG Sivasspor Sami Saiz’in penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.29.dakikada Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı yerini Stefano Denswill’e bıraktı.37.dakikada DG Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı DG Sivasspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor’da Maxi Gomez yerini Marek Hamsik’e bıraktı.49.dakikada DG Sivasspor’da Ziya Erdal sarı kart gördü.58.dakikada DG Sivasspor skoru 3-1 yaptı.65.dakikada Trabzonspor’da Lazar Markovic ve Doğucan Haspolat oyundan çıktılar.Yerine Umut Boz ve Naci Ünüvar oyuna girdiler.

   73.dakikada DG Sivasspor’da Hakan Arslan yerini Fredrik Ulvestad’a bıraktı.75.dakikada Trabzonspor’da Stefano Denswil sarı kart gördü.79.Dakikada Trabzonspor’da Enis Bardhi yerini Muntassir Lahtimi’ye bıraktı.84.dakikada DG Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt ve Sami Saiz oyundan çıktılar.Yerine Clinton N’Jie ve Isaac Cafe oyuna girdiler.

   89.dakikada Mustafa Yatabare ve Charilaos Charisis oyundan çıktılar.Yerine Robin Yalçın ve Jordy Caicedo oyuna girdiler.90+3.dakikada DG Sivasspor'da Jordy Caicedo ile skoru 4-1 yaptı. 

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor evinde Trabzonspor’u 4-1 yendi.Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 34 yaparken, Trabzonspor 45 puanda kaldı.

Süper Lig 30.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 30.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 31.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 20.04.2023 22:25
Anahtar Kelimeler:
DG SivassporTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankaragücü'nden kritik üç puan.... MKE Ankaragücü 3 - Giresunspor 1
Ankaragücü'nden kritik üç puan.... MKE Ankaragücü 3 - Giresunspor 1
Fenerbahçe tutulmuyor….Başakşehir FK 1 - Fenerbahçe 2
Fenerbahçe tutulmuyor….Başakşehir FK 1 - Fenerbahçe 2
Konyaspor 1- A.Demirspor 2
Konyaspor 1- A.Demirspor 2
Kayserispor 0 - Kasımpaşa 0
Kayserispor 0 - Kasımpaşa 0
İstanbulspor 3 - Antalyaspor 3
İstanbulspor 3 - Antalyaspor 3
VakıfBank, Kuzeyboru’ya set vermedi
VakıfBank, Kuzeyboru’ya set vermedi
F.Karagümrük 4 - Ümraniyespor 2
F.Karagümrük 4 - Ümraniyespor 2
Alanyaspor 1 - Galatasaray 4
Alanyaspor 1 - Galatasaray 4
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final maçında Fenerbahçe 84 -Galatasaray 60
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final maçında Fenerbahçe 84 -Galatasaray 60
Fenerbahçe Kadın Basketbolda Avrupa Şampiyonu
Fenerbahçe Kadın Basketbolda Avrupa Şampiyonu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim