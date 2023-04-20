DG Sivasspor farklı kazandı...DG Sivasspor 4 - Trabzonspor 1

Spor Toto Süper Lig 30.Hafta kapanış maçında DG Sivasspor evinde Trabzonspor’u 4-1 yendi.Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Bahattin Şimşek, Kamil Çetin ve deniz Caner Özaral hakem üçlüsü yöneti.

Karşılaşmanın 11.dakikasında Trabzonspor Lazar Markovic ile 1-0 öne geçti.22.dakikada Trabzonspor’da Stryger Larsen kırmız kart gördü.27.dakikada DG Sivasspor Sami Saiz’in penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.29.dakikada Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı yerini Stefano Denswill’e bıraktı.37.dakikada DG Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı DG Sivasspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor’da Maxi Gomez yerini Marek Hamsik’e bıraktı.49.dakikada DG Sivasspor’da Ziya Erdal sarı kart gördü.58.dakikada DG Sivasspor skoru 3-1 yaptı.65.dakikada Trabzonspor’da Lazar Markovic ve Doğucan Haspolat oyundan çıktılar.Yerine Umut Boz ve Naci Ünüvar oyuna girdiler.

73.dakikada DG Sivasspor’da Hakan Arslan yerini Fredrik Ulvestad’a bıraktı.75.dakikada Trabzonspor’da Stefano Denswil sarı kart gördü.79.Dakikada Trabzonspor’da Enis Bardhi yerini Muntassir Lahtimi’ye bıraktı.84.dakikada DG Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt ve Sami Saiz oyundan çıktılar.Yerine Clinton N’Jie ve Isaac Cafe oyuna girdiler.

89.dakikada Mustafa Yatabare ve Charilaos Charisis oyundan çıktılar.Yerine Robin Yalçın ve Jordy Caicedo oyuna girdiler.90+3.dakikada DG Sivasspor'da Jordy Caicedo ile skoru 4-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor evinde Trabzonspor’u 4-1 yendi.Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 34 yaparken, Trabzonspor 45 puanda kaldı.

Süper Lig 30.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 30.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 31.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF