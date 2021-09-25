DG Sivasspor, F.Karagümrük'ü farklı yendi

Süper Lig 7. hafta maçında DG Sivasspor, F.Karagümrük'ü 4-0 yendi.Karşılaşmanın 1. dakikasında DG Sivasspor, Olarenwaju Kayode ile 1-0 öne geçti.42. dakikada Fatih Karagümrük'te Medhi Benatia oyundan çıkarken, Jure Balkovec oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına Fatih Karagümrük'te Adnan Uğur oyundan çıktı.Yerine Efe Tatlı oyuna dahil oldu.50. dakikada DG Sivasspor, Dimitris Goutas ile skoru 2-0 yaptı.55. dakikada DG Sivasspor, Jorge Felix ile durumu 3-0 yaptı.56. dakikada F.Karagümrük'te Erhun Öztümer oyundan çıkarken, yerine Levent Mercan oyuna girdi.63. dakikada DG Sivasspor'da Olarenwaju Kayode oyundan çıktı.Yerine Mustapha Yatabare oyuna dahil oldu.71. dakikada DG Sivasspor, Max Gradel ile karşılaşmada 4-0 öne geçti.73. dakikada F.Karagümrük'te Jimmy Durmaz ve Aleksandar Pesic oyundan çıktılar.Yerine Yann Karamoh ve Vato Arveladze oyuna girdiler.76. dakikada DG Sivasspor'da Jorge Felix oyunda çıkarken, Azubuike Okechukwu oyuna dahil oldu.81. dakikada DG Sivasspor 2 oyuncu birden değştirdi.Faycal Fajr ve Max Gradel oyundan çıktılar.Yerine Sefa Yılmaz ve Erdoğan Yeşilyurt oyuna girdi.90. dakikada F.Karagümrük'te Kerim Frei ve Ervin Zukanovic sarı kart gördüler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 9 yaparken, F.Karagümrük 11 puanda kaldı.

DG Sivasspor ve F.Karagümrük 8. Hafta Maç Programı;

02.10.2021 Cumartesi Saat:19.00 Beşiktaş-DG Sivasspor

DG Sivasspor:Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Jorge Felix, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

Fatih Karagümrük:Emiliano Viviano, Medhi Benatia, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Adnan Uğur, Ahmed Musa, Aleksandar Pesic

Teknik Direktör:David Sassarini