DG Sivasspor, Hatayspor'u farklı yendi.
Süper Lig 14. hafta maçında DG Sivasspor, Hatayspor'u 4-0 yendi.DG Sivasspor karşılaşmanın 22. dakikasında penaltı kazandı.Pedro Henrique penaltıdan atttığı golle DG Sivasspor 1-0 öne geçti.İlk yarının sonlarına doğru 43. dakikada DG Sivasspor, Mustapha Yatabare ile skoru 2-0 yaptı.45. dakikada Hatayspor'da Mehdi Boudjemaa sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı DG Sivasspor'un 2-0 galibiyeti ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına DG Sivasspor golle başladı.48. dakikada Mustapha Yatabare ile skoru 3-0 yaptı.55. dakikada hatayspor'da Ruben Ribeiro ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.67. dakikada DG Sivasspor'da Faycal Fajr ve Pedro Henrique sarı kart grödüler.86. dakikada DG Sivasspor, Mustapha Yatabare ile 4-0 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor karşılaşmadan 4-0 galip ayrışdı.
Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 16 yaparken, Hatayspor 26 puanda kaldı.
Süper Lİg 14. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 15. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF