DG Sivasspor UEFA kapısını araladı
Süper Lig'in 42. haftasında DG Sivasspor, Kasımpaşa'yı evinde 2-1 yendi ve sezonu 5.sırada tamamladı.DG Sivasspor 40 maç sonunda 65 puan topladı ve sezonu Avrupa Kupalarına katılma şansı ile tamamladı. Beşiktaş ile Fraport Tav Antalyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın kazanması halinde Demir Grup Sivasspor, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak. Kasımpaşa ise sezonu 46 puanla tamamladı
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım, Brecka, Luckassen, Evren Eren Elmalı, Bistrovic (Dk. 85 Furkan Külekçi), Tarkan Serbest (Dk. 57 Doğucan Haspolat), Koomson (Dk. 57 Yasin Dülger), Anıl Koç (Dk. 74 Hasan Emre Yeşilyurt), Hajradinovic, Varga (Dk. 46 Yusuf Erdoğan)
Goller: Dk. 42 Kayode, Dk. 69 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 73 Yusuf Erdoğan (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 29 Erdem Canpolat, Dk. 53 Hajradinovic, 90 1 Luckassen (Kasımpaşa), Dk. 70 Hakan Arslan, Dk. 72 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor)