DG Sivasspor uzatma dakilarında yıkıldı
Demir Grup Sivasspor uzatma dakikalarında yediği golle karşılaşmadan 2-2 berabere ayrıldı.Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve Yalçın Koşukavak’ın göreve gelmesinden sonra yükselişe geçen Denizlispor, 17. dakikada Hugo Rodallega’nın golüyle 1-0 öne geçti.
Bu sonuçla Sivasspor 18, Denizlispor ise 13 puana ulaştı. Öte yandan Denizlispor’un kaptanı Rodallega, Sivassporlu Appindangoye ile çarpışması sonrasında 68. dakikada oyundan alındı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Tomografisi çekilen oyucunun bilincinin açık, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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