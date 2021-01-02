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DG Sivasspor uzatma dakilarında yıkıldı

Demir Grup Sivasspor uzatma dakikalarında yediği golle karşılaşmadan 2-2 berabere ayrıldı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 16:10
DG Sivasspor uzatma dakilarında yıkıldı

DG Sivasspor uzatma dakilarında yıkıldı

   Demir Grup Sivasspor uzatma dakikalarında yediği golle karşılaşmadan 2-2 berabere ayrıldı.Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve Yalçın Koşukavak’ın göreve gelmesinden sonra yükselişe geçen Denizlispor, 17. dakikada Hugo Rodallega’nın golüyle 1-0 öne geçti.

Max Gradel’in 26. dakikada penaltıdan attığı golle beraberliği yakalayan Sivasspor ise, 45+1’de Fayçal Fajr’in sahneye çıkmasıyla soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarının büyük bölümü sessizlik içinde geçilse de, 90+3’te Muris Mesanovic’in attığı gol bu sessizliği bozdu ve Denizlispor zorlu deplasmandan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor 18, Denizlispor ise 13 puana ulaştı. Öte yandan Denizlispor’un kaptanı Rodallega, Sivassporlu Appindangoye ile çarpışması sonrasında 68. dakikada oyundan alındı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Tomografisi çekilen oyucunun bilincinin açık, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporYukatel Denizlispor
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