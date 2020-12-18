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DG Sivasspor uzatmalarda turu geçti

Demir Grup Sivasspor uzatma dakikalarında bulduğu golle Giresunspor'u eledi.

18 Aralık 2020 Cuma 09:27
DG Sivasspor uzatmalarda turu geçti

DG Sivasspor uzatmalarda turu geçti

   Demir Grup Sivasspor uzatma dakikalarında bulduğu golle Giresunspor'u eledi. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, adını bir üst tura yazdırdı.Bu turdan itibaren VAR Sistemi'nin de kullanılacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu karşılaşmaları 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

   Karşılaşmanın 15. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahasının dışından sert şutu kalenin üstünden auta çıktı.36. dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Kesgin'in yerden şutu auta çıktı.İlk yarı golsüz berabere kapandı.

 İkinci Yarı

   Karşılaşmanın 68. dakikada Traore'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yasin'in şutu auta çıktı.85. dakikada Gradel'in kullandığı serbest vuruşta seken topla buluşan Hakan Arslan’ın şutu kaleci Gökhan çeldi.90+2. dakikada Kone'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporGiresunspor
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