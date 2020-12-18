DG Sivasspor uzatmalarda turu geçti
Demir Grup Sivasspor uzatma dakikalarında bulduğu golle Giresunspor'u eledi. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, adını bir üst tura yazdırdı.Bu turdan itibaren VAR Sistemi'nin de kullanılacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu karşılaşmaları 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın 68. dakikada Traore'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yasin'in şutu auta çıktı.85. dakikada Gradel'in kullandığı serbest vuruşta seken topla buluşan Hakan Arslan’ın şutu kaleci Gökhan çeldi.90+2. dakikada Kone'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.