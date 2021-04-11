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DG Sivasspor yenilmezlik serisine devam etti

Süper Lig’in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 3-1 yendi.

11 Nisan 2021 Pazar 17:53
DG Sivasspor yenilmezlik serisine devam etti

DG Sivasspor yenilmezlik serisine devam etti

   Süper Lig’in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 3-1 yendi.Bu sonuçla DG Sivasspor Süper Ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkadı.Karşılaşmanın ilk yarısında 27. dakikada DG Sivasspor, Yatabare ile 1-0 öne geçti.DG Sivasspor, 45+1. dakikada penaltı kazandı.Gradel’in penaltı atışından yararlanamadı.İlk yarı DG Sivasspor'un 1-0  galibiyeti ile sonuçlandı.

   İkinci yarıdaa İH Konyaspor, 54. dakikada Bytyqi golü ile beraberliği yakaladı. 68. dakikada DG Sivasspor, Kayode, 2-1 öne geçti.80. dakika oynanırken Hakan Arslan, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.88. dakikada DG Sivasspor penaltı atışından Robin Yalçın, 3-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor, Konyaspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetle Sivasspor puanını 47’ye yükseltirken, Konyaspor 40 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivassporİttifak Holding Konyaspor
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