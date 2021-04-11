DG Sivasspor yenilmezlik serisine devam etti
İkinci yarıdaa İH Konyaspor, 54. dakikada Bytyqi golü ile beraberliği yakaladı. 68. dakikada DG Sivasspor, Kayode, 2-1 öne geçti.80. dakika oynanırken Hakan Arslan, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.88. dakikada DG Sivasspor penaltı atışından Robin Yalçın, 3-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor, Konyaspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Bu galibiyetle Sivasspor puanını 47’ye yükseltirken, Konyaspor 40 puanda kaldı.