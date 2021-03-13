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DG Sivasspor yenilmezlik serisine devam etti

Süper Lig’in 30. haftasında  DG Sivasspor evinde Fatih Karagümrük 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

13 Mart 2021 Cumartesi 17:05
DG Sivasspor yenilmezlik serisine devam etti

DG Sivasspor yenilmezlik serisine devam etti

   Süper Lig’in 30. haftasında  DG Sivasspor evinde Fatih Karagümrük 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. İlk yarıda duraklama dakikalarının başında Hakan Arslan, takımını 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmada tek gol ilk yarının uzatma dakikalarında geldi. 45+1’de  DG Sivasspor, Hakan Arslan ile 1-0 öne geçti.karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı DG Sivasspor 1-0 kazandı.

   Bu sonucun ardından Sivasspor 37 puana yükselirken, Karagümrük 41 puanda kaldı. İstanbul ekibi son 6 maçında sadece 1 kez kazanırken, galibiyet hasreti de 3 maça çıktı.

   Gelecek hafta Karagümrük, Cuma günü 16.00’da Kayserispor ile sahasında; Sivasspor ise Cumartesi günü 16.00’da Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
DG SivassporFatih Karagümrük
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