DG Sivasspor yenilmezlik serisine devam etti

Süper Lig’in 30. haftasında DG Sivasspor evinde Fatih Karagümrük 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. İlk yarıda duraklama dakikalarının başında Hakan Arslan, takımını 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmada tek gol ilk yarının uzatma dakikalarında geldi. 45+1’de DG Sivasspor, Hakan Arslan ile 1-0 öne geçti.karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı DG Sivasspor 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Sivasspor 37 puana yükselirken, Karagümrük 41 puanda kaldı. İstanbul ekibi son 6 maçında sadece 1 kez kazanırken, galibiyet hasreti de 3 maça çıktı.

Gelecek hafta Karagümrük, Cuma günü 16.00’da Kayserispor ile sahasında; Sivasspor ise Cumartesi günü 16.00’da Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.