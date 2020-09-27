D.G.Sivasspor 0 - Ankaragücü 0
Sivasspor evinde Ankaragücü ile puanları paylaştı.Süper Lig’in 3. haftasında Sivasspor ile Ankaragücü 0-0 berabere kaldılar.
Geçen haftayı ‘bay’ geçen Başkent temsilcisi sezonun ilk puanını hanesine yazdırdı. Geçen hafta Erzurumspor’u mağlup eden Yiğidolar ise puanını 4’e yükseltti.Sivasspor gelecek milli ara öncesinde ligin 4. haftasını ‘bay’ geçecek. Ankaragücü ise 2 Ekim Cuma günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.
D.G. Sivasspor: Samassa, Caner, Camara, Erdoğan, Hakan, Fajr (Barcia dk. 85), Ziya, Yasin (Kayode dk. 66), Gradel, Ninga (Cofie dk. 46), Yatabare (Kone dk. 75)
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Alper (Voca dk. 62) Diousse (Atakan dk. 82), Lukasik, Adzic (Lobzanidze dk. 62), Paintsil (Okan dk. 78), Merikani (Emre dk. 79)
Yedekler: Koray, Kulusic, Şahverdi, Cebrail, Atila
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Sarı Kartlar: Erdoğan (D.G. Sivasspor), Adzic (MKE Ankaragücü)