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D.G.Sivasspor 0 - Ankaragücü 0

Sivasspor evinde Ankaragücü ile puanları paylaştı.

27 Eylül 2020 Pazar 17:54
D.G.Sivasspor 0 - Ankaragücü 0

D.G.Sivasspor 0 - Ankaragücü 0

   Sivasspor evinde Ankaragücü ile puanları paylaştı.Süper Lig’in 3. haftasında Sivasspor ile Ankaragücü 0-0 berabere kaldılar.

   Geçen haftayı ‘bay’ geçen Başkent temsilcisi sezonun ilk puanını hanesine yazdırdı. Geçen hafta Erzurumspor’u mağlup eden Yiğidolar ise puanını 4’e yükseltti.Sivasspor gelecek milli ara öncesinde ligin 4. haftasını ‘bay’ geçecek. Ankaragücü ise 2 Ekim Cuma günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

D.G. Sivasspor: Samassa, Caner, Camara, Erdoğan, Hakan, Fajr (Barcia dk. 85), Ziya, Yasin (Kayode dk. 66), Gradel, Ninga (Cofie dk. 46), Yatabare (Kone dk. 75)

Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Souza, Robin, Barış

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Alper (Voca dk. 62) Diousse (Atakan dk. 82), Lukasik, Adzic (Lobzanidze dk. 62), Paintsil (Okan dk. 78), Merikani (Emre dk. 79)

Yedekler: Koray, Kulusic, Şahverdi, Cebrail, Atila

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Sarı Kartlar: Erdoğan (D.G. Sivasspor), Adzic (MKE Ankaragücü)

Son Güncelleme: 27.09.2020 19:32
Anahtar Kelimeler:
D.G.SivassporAnkaragücü
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