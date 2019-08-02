Digiturk'ten futbolseverlere müjde

Digiturk yeni sezonda üyelik fiyatlarına zam yapmayacağını açıkladı.Digiturk ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yeniden sağlanan anlaşma sonrası yayıncı kuruluş, taraftarlara yönelik üyelik fiyatlarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Digiturk ile Türkiye Futbol Federasyonu yayın sözleşmesi konusunda yeni bir anlaşmaya vardılar.

Sorunun çözülmesi sonrasında ise Digiturk, yaptığı açıklamayla futbolseverlere de bir müjde verdi. Yayıncı kuruluşun resmi açıklamasında üyelik fiyatlarının artmayacağına ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Digiturk bu mali taahhüttün yanı sıra, Ağustos ayında üyelik fiyatlarını yükseltmeyerek taraftarların enflasyondan etkilenmemesini de sağlayacak. Digiturk aynı zamanda taraftarlar için düşük fiyatlı ve dinamik bir OTT (Over - the - top) alternatifi de sunacak"

Digiturk tarafından yapılan açıklamanın tam hali ise şu şekilde:

Digiturk ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in mali temellerini güvence altına alacak yeni bir anlaşmaya vardı. Süper Lig maçları yine sadece Digiturk’te olacak!

Anlaşmaya göre TFF ve kulüpler yaygın yasa dışı yayıncılıkla mücadelede daha etkin rol üstlenirken, oyuncular ile özel röportaj hakları konusunda Digiturk’e desteklerini sürdürecekler.

Uzun süredir süren müzakerelerin ardından Digiturk, kulüplerin de desteğiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig'in mali temellerinin güvence altına alındığı yeni bir anlaşmaya vardı.

Üzerinde anlaşılan döviz kuru sabitleme marjı, ilk anlaşmanın yapılmış olduğu tarihteki döviz kuruna kıyasla değer bakımından daha yüksek ve Digiturk adına büyük bir mali taahhüttü temsil ediyor.

Digiturk bu mali taahhüttün yanı sıra, Ağustos ayında üyelik fiyatlarını yükseltmeyerek taraftarların enflasyondan etkilenmemesini de sağlayacak. Digiturk aynı zamanda taraftarlar için düşük fiyatlı ve dinamik bir OTT (Over - the - top) alternatifi de sunacak.

Yeni anlaşmanın diğer bir unsuru olarak taraflar, Türkiye’de yaygın hale gelen yasa dışı yayınların TFF’nin ticari hakları için büyük bir tehdit oluşturduğu ve dolayısı ile TFF ve kulüplerin bugüne kadar illegalle mücadelede ön cephelerde yer alan Digiturk ile birlikte çalışarak IPTV’ler ve dekoderler aracılığıyla gerçekleştirilen korsan yayına karşı mücadelede daha büyük sorumluluklar alması konusunda fikir birliğine vardılar.

Taraflar ayrıca Digiturk’ün; futbolculara, teknik adamlara ve yöneticilere oyun sahası içinde ve dışında daha fazla erişim sağlaması konusunda anlaştılar.

Önde gelen küresel yayın kuruluşu beIN MEDIA GROUP’un Türkiye’deki yayın üssü olan Digiturk, 20 yıldan fazla süredir TFF’nin Türkiye’deki güvenilir yayın ortağı olarak Türk futbolunun tek ve en büyük yatırımcısı konumunda yer alıyor. Ayrıca beIN MEDIA GROUP, daha önce sadece Türkiye’de yayınlanan Süper Ligi, bugün 43 ülkede (ABD, Fransa, Singapur, Tayland, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Avusrtalya-asya ve diğer yerler dahil olmak üzere) yayınlanan uluslararası bir lig haline dönüştürdü. beIN MEDIA GROUP tarafından yapılan dağıtım anlaşmaları sayesinde ise Süper Lig, artık dünya genelinde 105 bölgede yayın imkanına kavuştu.

(Fanatik)