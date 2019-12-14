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Dili ters dönen kaleciyi ölümden hakem kurtardı

Maçın en heyecanlı yerinde dili dönen kaleci olduğu yere yığıldı. Maçı durduran hakem ilk yardım ekibi gelene kadar olaya müdahale etti.

14 Aralık 2019 Cumartesi 20:06
Dili ters dönen kaleciyi ölümden hakem kurtardı

Dili ters dönen kaleciyi ölümden hakem kurtardı


Amatör Lig maçında akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Diyarbakır Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Silvan Aslanspor ve Diyarbakır Sur Gençlikspor karşılaşmasında korkutan bir olay yaşandı. Maçın 44'üncü dakikasında dili ters dönen kaleci yere yığıldı. Bu sırada da maçın hakemi kaleciye müdahale ederek olası bir üzücü olayı önledi.


Silvan ilçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının 43. dakikasında Silvan Aslanspor oyuncusu Rohat Yayan'ın ayağından golü bularak 1-0 öne geçti. Maçın 44. dakikasında konuk takım Sur Gençlikspor'un kalecisi Haluk Ay'ın yere düşmesiyle beraber dili ters döndü.


Dakikalarca yerde kalan Haluk Ay'a maçın hakemi Eray Yılmaz ile sağlık görevlisi müdahale etti. Dili ters dönen kaleci Haluk Ay dili düzeltildikten sonra kendi isteğiyle maça devam etti.

MAÇA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
 

Bitiş düdüğünden sonra sahaya gelen sağlık ekipleri kaleci Haluk Ay'a müdahale etti. Kaleci Haluk ikinci yarıya devam ederek maçı tamamladı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Silvan Aslanspor geliştirdiği ataklar sonucu 81. dakikada Rohat Yayan'ın ayağında ikinci kez bulduğu gol ile 2-0 öne geçmeyi başardı. Bu dakikadan sonra oyuna giren Medet Kaydu, 85. dakikada attığı gol ile 3-0 öne geçerek rahat bir nefes aldı. İlerleyen dakikalarda her iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve Silvan Aslanspor, Diyarbakır Sur Gençlikspor'u 3-0 yenerek 3 puanı alan taraf oldu.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Amatör Ligi B GrubuSilvan AslansporDiyarbakır Sur Gençlikspor
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