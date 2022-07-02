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Dimitris Itoudis, EuroLeague Koçlar Birliği Başkanı oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Badketbol Takımının yeni başantrenörü Dimitris Itoudis  EuroLeague Koçlar Birliği Başkanı seçildi. 

02 Temmuz 2022 Cumartesi 08:59
Dimitris Itoudis, EuroLeague Koçlar Birliği Başkanı oldu

Dimitris Itoudis, EuroLeague Koçlar Birliği Başkanı oldu

   Fenerbahçe Beko Erkek Badketbol Takımının yeni başantrenörü Dimitris Itoudis  EuroLeague Koçlar Birliği Başkanı seçildi. Dimitris Itoudis yeni göreviyle alakalı görüşlerini şöyle dile getirdi;“Meslektaşlarımın beni başkan olarak seçmelerinden ötürü onur duyuyorum ve bu pozisyonun gerektirdiklerini çok iyi anlıyorum. Çalışmaları için hem Zeljko Obradovic'e hem de Pablo Laso'ya teşekkür ediyor; herkese, vizyonumuzun sporun her düzeyde birleştirilmesi olacağına dair söz veriyorum. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki tüm koçları, EuroLeague Koçlar Birliği’ne üye olarak katılmaya ve düzenleyeceğimiz EuroLeague Koçlar Birliği Akademisinin yanı sıra, mevcut ve gelecekteki koçları eğitmek için yapacağımız diğer tüm faaliyetlere iştirak etmeye çağırıyorum.”  

   Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yazılı yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Ailesine bu yaz katılan ve üç sezon boyunca Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü olarak görev yapacak Dimitris Itoudis, EuroLeague Koçlar Birliği Başkanı seçildi.

Daha önce Fenerbahçe basketboluna adını altın harflerle yazdıran Zeljko Obradovic tarafından yürütülen bu prestijli görevin yeni döneminde başarılı çalıştırıcımız Dimitris Itoudis yer alacak.

Deneyimli çalıştırıcımız, yeni göreviyle alakalı görüşlerini “Meslektaşlarımın beni başkan olarak seçmelerinden ötürü onur duyuyorum ve bu pozisyonun gerektirdiklerini çok iyi anlıyorum. Çalışmaları için hem Zeljko Obradovic'e hem de Pablo Laso'ya teşekkür ediyor; herkese, vizyonumuzun sporun her düzeyde birleştirilmesi olacağına dair söz veriyorum. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki tüm koçları, EuroLeague Koçlar Birliği’ne üye olarak katılmaya ve düzenleyeceğimiz EuroLeague Koçlar Birliği Akademisinin yanı sıra, mevcut ve gelecekteki koçları eğitmek için yapacağımız diğer tüm faaliyetlere iştirak etmeye çağırıyorum.” sözleriyle aktardı.

EuroLeague Koçlar Birliği Başkanı Dimitris Itoudis’in yardımcılığını ise tecrübeli çalıştırıcı Ioannis Sfairopoulos üstlenecek.

Değerli antrenörümüz Dimitris Itoudis’e bu prestijli görev için başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Son Güncelleme: 02.07.2022 09:13
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Fenerbahçe BEKODimitris ItoudisEuroLeague Koçlar Birliği Başkanı
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