Direklere takıldık I Rusya 1 - Türkiye 1

Türkiye deplasmanda oynadığı karşılşamada Rusya ile 1-1 berabere kaldı.UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü hafta maçında Türkiye, deplasmanda Rusya ile karşılaştı. İlk yarısı Rusya’nın üstünlüğü ile geçen karşılaşmada Türkiye, ikinci yarıdaki futboluyla galibiyeti kaçıran taraf oldu. Özellikle Cengiz Ünder’in oyuna girmesiyle bambaşka bir kimliğe bürünen Türkiye, Kenan Karaman ile bir puanı aldı. Kenan Karaman, Türkiye’nin gruplardaki ilk golünü kaydetmiş oldu. Rusya’nın golü Miranchuk’tan geldi.

Almanya karşısında sergilediği performansla Rusya maçı öncesi umut veren Türkiye, karşılaşmaya çok kötü başladı. İlk yarıda net fırsat bulamayan Türkiye, hücumda organize olmakta zorlandı. Rusya’nın önde tamamladığı ilk yarının ardından Şenol Güneş, ikinci yarıda Cengiz Ünder’i oyuna soktu. Cengiz Ünder’in oyuna girmesinin ardından Türkiye, rakibine zor anlar yaşattı.

Üst üste ataklar geliştiren, net fırsatlar bulan Türkiye, Rusya’yı kendi yarı sahasına hapsetti. Hızlı hücumlarla çıkmaya çalışan Rusya, birkaç pozisyon bulsa da, Türkiye rakibine göre çok daha fazla pozisyona girdi. Yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Türkiye, beraberliğe razı oldu. Burak Yılmaz’ın kafa vuruşu ve Cengiz Ünder’in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top, direkten geri geldi.

İkinci yarıda sergilediği muhteşem performansla, Almanya maçındaki oyununu sahaya yansıtan Türkiye, Rusya karşısında galibiyeti kaçıran taraf oldu. Bu beraberlikle üç maç sonunda puanını 2 yapan Türkiye, üçüncü sırada kaldı. Rusya’nın 7 puanla liderlik koltuğunda oturduğu grupta deplasmanda Sırbistan’ı yenen Macaristan, 6 puanla ikinci sırada yer aldı.

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Aleksandr Zhirkov, Zobnin, Ozdoev, Ionov (Mostovoy dk. 70 (Fomin dk. 90+1), Miranchuk (Gazinskiy dk. 70), Kuzyaev (Cheryshev dk. 59), Dzyuba

Safonov, Dzhanaev, Smolnikov, Kutepov, Yuri Zhirkov, Bakaev, Fomin, Komlichenko, Sobolev

Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut (Okay dk. 80), Efecan (Cengiz dk. 46), Kenan (Abdülkadir dk. 81), Hakan Çalhanoğlu (Yusuf Yazıcı dk. 90+3), Burak Yılmaz (Enes Ünal dk. 90+3)

Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan, Hasan Ali, Çağlar, Nazım, Dorukhan, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Miranchuk (dk. 28) (Rusya), Kenan (dk. 62) (Türkiye)

Sarı kartlar: Mahmut, Cengiz, Ozan Kabak, Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Semenov (Rusya)

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