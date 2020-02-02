Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Djokovic teniste dünyanın 1 numarası oldu

Djokovic Avustralya tenis açık finalinde şampiyon oldu.

02 Şubat 2020 Pazar 17:31
Djokovic teniste dünyanın 1 numarası oldu

Djokovic teniste dünyanın 1 numarası oldu

   Djokovic Avustralya tenis açık finalinde şampiyon oldu.Avustralya Açık finalinde Novak Djokovic ile Domonic Thiem arasında oynanan maç muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Rakibi karşısında oldukça zorlanan Djokovic, maçı 3-2 kazanarak şampiyon olmayı başardı.

   Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenen Avustralya Açık Teni Turnuvası sona erdi. Önce Rafael Nadal’ı, sonra da Alexander Zverev’i eleyerek iki önemli sürprize imza atarak finale gelen Dominic Thiem’in şampiyonluk hayali, Novak Djokovic karşısında son buldu. Avusturyalı rakibi karşısında oldukça zorlanan Sırp tenisçi, yaklaşık 4 saat süren maçı 3-2 kazanmayı başararak şampiyon oldu.

   Maça iyi başlayan Djokovic, ilk seti 6-4 kazanmayı başardı. Ancak bundan sonra oyunun kontrolünü eline almayı başaran Thiem, 6-4 ve 6-2 ile üst üste iki set almayı başardı. Şampiyonluk için sadece bir set uzakta olan Thiem karşısında oldukça zor anlar yaşayan Djokovic, dördüncü sette kendine geldi. Rakibi karşısında 6-3 ile setlerde 2-2 eşitliği sağlayan Djokovic, maçı son sete taşımayı başardı. Son sette rakibinin ilk servisini kıran ve Thiem’e servis kırma şansı tanımayan Djokovic, seti 6-4, maçı da 3-2 kazandı.

   Kariyerindeki 17. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan Djokovic, en rahat olduğu Avustralya Açık’ta 8. kez mutlu sona ulaştı. Thiem ise maçı kaybetmesine rağmen, tenis dünyasının efsane isimlerinden Djokovic karşısında ortaya koyduğu performansla büyük alkış aldı. Thiem, Nadal karşısında da benzer bir performans ortaya koymuş ve İspanyol tenisçiyi çeyrek finalde elemeyi başarmıştı.

   Djokovic, bu galibiyetle Nadal’ı geçerek dünya sıralamasında da 1 numaraya oturmayı başardı.

(Skor)

Son Güncelleme: 02.02.2020 18:10
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Açık FinaliNovak DjokovicDomonic Thiem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray, Kayseri karşısında zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Kayseri karşısında zorlanmadan kazandı
Yenikapı futbol sahaları Şubat'ta açılıyor
Yenikapı futbol sahaları Şubat'ta açılıyor
Alanyaspor 2- Malatyaspor 1
Alanyaspor 2- Malatyaspor 1
Gaziantep SK, Lider DG Sivasspor'u ezdi geçti
Gaziantep SK, Lider DG Sivasspor'u ezdi geçti
Ankaragücü 1 - Kasımpaşa 1
Ankaragücü 1 - Kasımpaşa 1
Trabzonspor 2 -Fenerbahçe 1
Trabzonspor 2 -Fenerbahçe 1
Beşiktaş deplasmanda kazandı
Beşiktaş deplasmanda kazandı
Avrupa'da Anadolu Efes  tutulmuyor
Avrupa'da Anadolu Efes  tutulmuyor
Transfer sezonu tamamlandı.İşte takımların son durumu
Transfer sezonu tamamlandı.İşte takımların son durumu
M.Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti
M.Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim