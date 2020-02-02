Djokovic teniste dünyanın 1 numarası oldu

Djokovic Avustralya tenis açık finalinde şampiyon oldu.Avustralya Açık finalinde Novak Djokovic ile Domonic Thiem arasında oynanan maç muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Rakibi karşısında oldukça zorlanan Djokovic, maçı 3-2 kazanarak şampiyon olmayı başardı.

Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenen Avustralya Açık Teni Turnuvası sona erdi. Önce Rafael Nadal’ı, sonra da Alexander Zverev’i eleyerek iki önemli sürprize imza atarak finale gelen Dominic Thiem’in şampiyonluk hayali, Novak Djokovic karşısında son buldu. Avusturyalı rakibi karşısında oldukça zorlanan Sırp tenisçi, yaklaşık 4 saat süren maçı 3-2 kazanmayı başararak şampiyon oldu.

Maça iyi başlayan Djokovic, ilk seti 6-4 kazanmayı başardı. Ancak bundan sonra oyunun kontrolünü eline almayı başaran Thiem, 6-4 ve 6-2 ile üst üste iki set almayı başardı. Şampiyonluk için sadece bir set uzakta olan Thiem karşısında oldukça zor anlar yaşayan Djokovic, dördüncü sette kendine geldi. Rakibi karşısında 6-3 ile setlerde 2-2 eşitliği sağlayan Djokovic, maçı son sete taşımayı başardı. Son sette rakibinin ilk servisini kıran ve Thiem’e servis kırma şansı tanımayan Djokovic, seti 6-4, maçı da 3-2 kazandı.

Kariyerindeki 17. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan Djokovic, en rahat olduğu Avustralya Açık’ta 8. kez mutlu sona ulaştı. Thiem ise maçı kaybetmesine rağmen, tenis dünyasının efsane isimlerinden Djokovic karşısında ortaya koyduğu performansla büyük alkış aldı. Thiem, Nadal karşısında da benzer bir performans ortaya koymuş ve İspanyol tenisçiyi çeyrek finalde elemeyi başarmıştı.

Djokovic, bu galibiyetle Nadal’ı geçerek dünya sıralamasında da 1 numaraya oturmayı başardı.

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