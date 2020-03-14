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Dokuz kişi kalan Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi ders

Sahada dokuz kişi kalan Konyaspor Fenerbahçe'yi sahadan sildi ve tarihi ders verdi.

14 Mart 2020 Cumartesi 22:09
Dokuz kişi kalan Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi ders

Dokuz kişi kalan Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi ders

   Sahada dokuz kişi kalan Konyaspor Fenerbahçe'yi sahadan sildi ve tarihi ders verdi.Konyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 26. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Konyaspor 41'de Bajic'le öne geçtiği maçı 1-0 kazanmayı aşardı ve 6 maç sonra üç puan aldı. Fenerbahçe 67'de 10, 76'da 9 kişi kalan rakibine maç boyunca isabetli şut atamadı. Kanarya'nın üç puan hasreti 7 maça çıktı.

Süper Lig'de 26. haftanın kritik karşılaşmasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oldu. Corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde seyircisiz oynanan maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 7. lig maçında da galip gelemedi ve 40 puanda kaldı. Konyaspor ise 7 maç aradan sonra kazandı ve 26 puana çıkarak maç fazlasıyla tehlike hattından kurtuldu.

41'de Riad Bajic'in golüyle galibiyete uzanan Konyaspor, 47 ve 67'de Skubic'in gördüğü sarı kartlarla 10 kişi, 55 ve 76'da da Ömer Ali Şahiner'in gördüğü sarı kartlarla 9 kişi kaldı.

2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez bir maçın ilk yarısında şut dahi atamayan Fenerbahçe, uzun süre etkili olmaktan uzak bir görüntü çizdi.

Konya 9 kişi kaldıktan sonra baskıyı artıran Fenerbahçe son bölümde sayısal avantajını gole çevirmeyi başaramadı.

(Skor)

Son Güncelleme: 14.03.2020 22:13
Anahtar Kelimeler:
KonyasporFenerbahçe
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