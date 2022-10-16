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Dört gollü maçın galibi yok...Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2

Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Beşiktaş evinde Trabzonspor’la 2-2 berabere kaldı.

16 Ekim 2022 Pazar 22:06
Dört gollü maçın galibi yok...Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2

Dört gollü maçın galibi yok...Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2

    Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Beşiktaş evinde Trabzonspor’la 2-2 berabere kaldı.Vodafone Park Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.Karşılaşmanın 11. Dakikasında Trabzonspor Maxi Gomez ile 1-0 öne geçti.29. dakikada Beşiktaş Stryger Larsen’in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1 yaptı.32. dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas sarı kart gördü.36. dakikada Trabzonspor Trezeguet ile skoru 2-1 yaptı.45+1 dakikada Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal sakatlandı.Yerine Nathan Redmond oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. Dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez oyundan çıktılar.Yerine Umut Bozok ve Enis Bardhi oyuna girdi.68. dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan ve Dele Alli oyundan çıktılar.Yerine Cenk Tosun ve Gedson Fernandes oyuna girdi.70. dakikada Beşiktaş Cenk Tosun ile skoru 2-2 yaptı.80. dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas ve Marek Hamsik oyundan çıktılar.Yerine Yusuf Yazıcı ve Manolis Slopis oyuna girdiler.84. dakikada Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou yerini Jackson Muleka’ya bıraktı.85. dakikada Trabzonspor’da Eren Elmalı yerini Stefano Denswil’e bıraktı.90+2. dakikada Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Trabzonspor'da Enis Bardhi sarı kart gördü.90+3. dakikada Neşiktaş'ta Cenk Tosun sarı kart gördü.90+4. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde Trabzonspor’’la 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçla Beşiktaş puanını19 yaparken,Trabzonspor 18 puan oldu.

Beşiktaş:Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Francisco Montero, Arthur Masuaku, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Dele Alli, Rachid Ghezzal, Wout Weghorst   

Teknik Direktör:Valerien Ismael

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Jean-Philippe Gbamin, Trezeguet, Maxi Gomez    

Teknik Direktör:Abdullah Avcı

Süper Lig 10. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 16.10.2022 22:33
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTrabzonspor
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