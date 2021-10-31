Dört gollü maçta kazanan yok
Süper Lig'de 11. hafta maçında Alanyaspor alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.Alanyaspor, Davidson'un golüyle 3. dakikada 1-0 öne geçti. Göztepe'de 16. dakikada Obinna Nwobodo, 28. dakikada Atakan Çankaya, 44. dakikada Dzenan Burekovic sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Alanyaspor'da Fatih Aksoy sarı kart grödü.Göztepe'de 56. dakikada İrfan Can Eğribayat, 57. dakikada Soner Aydoğdu sarı kart grödü.62. dakikada konuk Göztepe, David Tijanic ile skoru 1-1 yaptı.67. dakikada Alanyaspor'da Famara Diedhiou sarı kart gördü.78. dakikada Göztepe, Lourency ile karşılaşmada 2-1 üstünlüğü yakaladı.89. dakikada Alanyaspor, Nemanja Milunovic ile skoru 2-2 yaptı.90. dakikada Alanyaspor'da Davidson sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig 11. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 11. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF