Dört gollü maçta kazanan yok

Süper Lig'de 11. hafta maçında Alanyaspor alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.Alanyaspor, Davidson'un golüyle 3. dakikada 1-0 öne geçti. Göztepe'de 16. dakikada Obinna Nwobodo, 28. dakikada Atakan Çankaya, 44. dakikada Dzenan Burekovic sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Alanyaspor'da Fatih Aksoy sarı kart grödü.Göztepe'de 56. dakikada İrfan Can Eğribayat, 57. dakikada Soner Aydoğdu sarı kart grödü.62. dakikada konuk Göztepe, David Tijanic ile skoru 1-1 yaptı.67. dakikada Alanyaspor'da Famara Diedhiou sarı kart gördü.78. dakikada Göztepe, Lourency ile karşılaşmada 2-1 üstünlüğü yakaladı.89. dakikada Alanyaspor, Nemanja Milunovic ile skoru 2-2 yaptı.90. dakikada Alanyaspor'da Davidson sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

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Süper Lig 11. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 11. Hafta Puan Durumu;

Bu sonuçla Alanyaspor puanınıyaparak 3. sırada yer alırken, Göztepe,puanla 19. sırada yer aldı.Süper Lig 12. hafta maçlarında Alanyaspor, 05.11.2021 Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynarken, Göztepe, evinde 07.11.2021 Pazar günü saat 13.30'da evinde İH Konyaspor ile oynayacak.

Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF