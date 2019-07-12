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Dorukhan Udinese yolunda

 Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz Udinese ile anlaşmak üzere.

Dorukhan Udinese yolunda

 Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz Udinese ile anlaşmak üzere.

12 Temmuz 2019 Cuma 07:55
Dorukhan Udinese yolunda

Dorukhan Udinese yolunda

   Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz Udinese ile anlaşmak üzere.Beşiktaş’ta gösterdiği performansla Milli Takım’a kadar yükselen Dorukhan Toköz, Igor Tudor’un çalıştırdığı Udinese’ye çok yakın…Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz’ü kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekibi Udinese ilk olarak 7 milyon Euro’luk bir teklifle siyah beyazlıların kapısını çalmıştı. Yapılan pazarlıkların ardından İtalyanlar Beşiktaş’ın istediği 10 milyon Euro’luk teklifi kabul etti.

    Sözleşmeye ‘sonraki satıştan pay’ maddesini de ekletmek isteyen siyah beyazlıların bu teklifi de kabul edildi. Teklife sıcak bakan Beşiktaş yönetimi Dorukhan’ın satışına onay verdi ve Udinese Dorukhan Toköz’ü 10 milyon Euro karşılığında transfer etti. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDorukhan ToközUdinese
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