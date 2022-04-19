Dostluk maçında Fenerbahçe 1 - Shakhtar Donetsk 0

Ukrayna'da yaşanan işgal nedeniyle 'Barış için futbol' sloganıyla Fenerbahçe dostluk maçında Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi.Karşılaşmanın 26. dakikasında sarı lacivertliler Enner Valencia golü ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikada Sarı-Lacivertli ekibin başarılı stoperi Attila Szalai, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrasında Macar futbolcu oyuna devam edemedi ve sedye ile sahadan ayrılmak zorunda kaldı. 84. dakikada Luiz Gustavo sarı kart gördü.86. dakikada Shakhtar Donetsk'te Dmytro Myshnov sarı kart gördü.Karşılaşmadan Fenerbahçe 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe:

Ertuğrul, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Arda, Burak, Valencia, Berisha.

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Matviienko, Rakytskyi, Bondar, Stepanenko, Bondarenko, Mudryk, Topalov, Siheev, Konoplia, Solomon.

Maç sonu Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bugün maçla ilgili çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Dostça, centilmence bir maç oldu. Az süre bulan oyuncularımıza ve gençlerimize şans verdik. Durumlarını değerlendirdik." açıklamasında bulundu.