Dünya Kupası açılış maçında, Katar 0 - Ekvador 2

2022 FIFA Dünya Kupası, A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki mücadeleyle başladı.Al Bayt Stadyumu’nda gerçekleştirilen açılış seramonisinin ardından sahneye çıkan takımlar Senegal ve Hollanda’nın da yer aldığı grupta ilk 3 puan için kozlarını paylaştı.Karşılaşmanın 15. dakikasında Katar'da Saad Al Sheeb sarı kart gördü.16. dakikada Ekvador Fenerbahçe'nin yıldoz fıtbolcusu Enner Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.22. dakikada Katar'da Almoez Ali sarı kart gördü.29. dakikada Ekvador'da Moises Caicedo sarı kart gördü.31. dakikada Enner Valencia'nın. kafa golü ile Ekvator 2-0 öne geçti.36. dakikada Katar'da Karim Boudiaf sarı kart gördü.karşılaşmanın ilk yarısı Ekvador'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Ekvador'da Jhegson Mendez sarı kart gördü.68. dakikada Ekvador’da Romario Ibarra oyundan çıktı.Yerine Jeremy Sarmiento oyuna girdi.71. dakikada Katar’da hasan Al Paydos ve Almoez Ali oyundan çıktılar.Yerine Mohammed Abdulwahhab ve Mohammed Muntari oyuna girdiler.77. dakikada Ekvador’da Enner Valencia oyundan çıktı.Yerine Jose Cifuentes oyuna girdi.78. dakikada Katar’da Akram Afif sarı kart gördü.90. dakikada Ekvador'da Moises Caicedo ve Michael Estrada oyundan çıktılar.Yerine Alan Franco ve Kevin Rodriguez oyuna girdiler.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Dünya Kupası A Grubu açılış maçında ev sahibi Katar, Ekvador’a 2-0 yenildi.

Katar:Saad Al Sheeb, Pedro Miguel, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed, Abdulaziz Hatem, Hasan Al Haydos, Karim Boudiaf, Bassam Hisham, Boualem Khoukhi, Akram Afif, Almoez Ali

Teknik Direktör.Felix Sanchez

Ekvador:Hernan Galindez,Felix Caicedo, Piero Hincapie, Pervis Estupinan, Angelo Preciado, Gonzalo Plata, Jhegson Mendez, Moises Caicedo, Romario Ibarra, Michael Estrada, Enner Valencia

Teknik Direktör.Gustavo Alfaro

Dünya Kupası Grupların Maç Programı;

21.11.2022 Pazartesi

B Grubu İngiltere-İran Saat:16.00

A Grubu Senegal-Hollanda Saat:19.00

B Grubu ABD-Galler Saat:22.00

22.11.2022 Salı

C Grubu Arjantin-Suudi Arabistan Saat 13.00

D Grubu Danimarka-Tunus Saat:16.00

C Grubu Meksika -Polonya Saat:19.00

D Grubu Fransa Avusturya Saat 22.00

23.11.2022 Çarşamba

F Grubu Fas- Hırvatistan Saat:13.00

E Grubu Almanya-Japonya Saat:16.00

E Grubu İspanya-Kosta Rika Saat:19.00

F Grubu Belçika-Kanada Saat:22.00

24.11.2022 Perşembe

G grubu İsviçre-Kamerun Saat:13.00

H Grubu Uruguay-Güney Kore Saat:16.00

H Grubu Portekiz-Gana Saat:19.00

G Grubu Brezilya-Sırbistan Saat:22.00

25.11.2022 Cuma

B Grubu Galler-İran Saat:13.00

A grubu Katar-Senegal Saat:16.00

A Grubu Hollanda-Ekvator Saat:19.00

B Grubu İngiltere-İran Saat:22.00

26.11.2022 Cumartesi

D Grubu Tunus-Avustralya Saat:13.00

C Grubu Polonya-Suudi Arabistan Saat:16.00

D Grubu Fransa-Danimarka Saat:19.00

C Grubu Arjantin-Meksika Saat:22.00

27.11.2022 Pazar

E grubu Japonya-Kosta Rika Saat:13.00

F Grubu Belçika-Fas Saat:16.00

F Grubu Hırvatistan-Kanada Saat:19.00

E Grubu İspanya-Almanya Saat:22.00

28.11.2022 Pazartesi

G Grubu Kamerun- Sırbistan Saat:13.00

H Grubu Güney Kore-Gana Saat:16.00

G Grubu Brezilya-İsviçre Saat:19.00

H grubu Portekiz-uruguay Saat:22.00

29.11.2022 Salı

A grubu Elvador-Senegal Saat:18.00

A Grubu Hollanda-Katar Saat:18.00

B Grubu ABD-İran Saat:22.00

B Grubu Galler-İngiltere Saat:22.00

30.11.2022 Çarşamba

D Grubu Tunus-Fransa Saat:18.00

D Grubu Avustralya-Danimarka Saat:18.00

C Grubu Polonya-Arjantin Saat:22.00

C Grubu Suudi Arabistan-Meksika Saat:22.00

1.12.2022 Perşembe

F Grubu Hırvatistan-Belçika Saat:18.00

F Grubu Kanada-Fas Saat:18.00

E Grubu:Japonya-İspanya Saat:22.00

E Grubu Kosta Rika-Almanya Saat:22.00

2.12.2022 Cuma

H grubu Güney Kore-Portekiz Saat:18.00

H Grubu Gana-Uruguay Saat:18.99

G grubu Sırbistan-İsviçre Saat:22.00

G grubu Kamerun-Brezilya Saat:22.00