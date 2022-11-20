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Dünya Kupası Grup maçları takvimi

2022 Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde Katar,Ekvador maçı ile başladı.

20 Kasım 2022 Pazar 21:41
Dünya Kupası Grup maçları takvimi

Dünya Kupası Grup maçları takvimi

   2022 Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde Katar,Ekvador maçı ile başladı.Kupanın ilk maçında Katar, Ekvator'a 2-0 yenildi.32 takımın katıldığı turnuvanın grup aşamasında takımlar sekiz gruba ayrıldı.02.12.2022 Cuma akşamına kadar grup maçları tamamlanacak.Günde dört karşılaşmanın oynanacağı grup maçları gündüz 13.00'de başlayıp, 16.00-19.00 ve 22.00 saatlerinde devan edecek.

    Grupların son hafta maçları ise 29.11.2022 Salı günü başlayacak ve 2.12.2022 Cuam günü tamamlanacak.Bu son hafta maçları yine günlük 4 maç üzerinden oynanacak ancak maç saatleri 18.00 ve 22.00 olarak uygulanacak.Takımlar maçlarını bu saatler aralığında oynayacaklar.

Dünya Kupası Grupların Maç Programı;

21.11.2022 Pazartesi

B Grubu İngiltere-İran  Saat:16.00

A Grubu Senegal-Hollanda Saat:19.00

B Grubu ABD-Galler Saat:22.00

22.11.2022 Salı 

C Grubu Arjantin-Suudi Arabistan Saat 13.00

D Grubu Danimarka-Tunus Saat:16.00

C Grubu Meksika -Polonya Saat:19.00

D Grubu Fransa Avusturya Saat 22.00

23.11.2022 Çarşamba

F Grubu Fas- Hırvatistan Saat:13.00

E Grubu Almanya-Japonya Saat:16.00

E Grubu İspanya-Kosta Rika Saat:19.00

F Grubu Belçika-Kanada Saat:22.00

24.11.2022 Perşembe

G grubu İsviçre-Kamerun Saat:13.00

H Grubu Uruguay-Güney Kore Saat:16.00

H Grubu Portekiz-Gana Saat:19.00

G Grubu Brezilya-Sırbistan Saat:22.00

25.11.2022 Cuma

B Grubu Galler-İran Saat:13.00

A grubu Katar-Senegal Saat:16.00

A Grubu Hollanda-Ekvator Saat:19.00

B Grubu İngiltere-İran Saat:22.00

26.11.2022 Cumartesi

D Grubu Tunus-Avustralya Saat:13.00

C Grubu Polonya-Suudi Arabistan Saat:16.00

D Grubu Fransa-Danimarka Saat:19.00

C Grubu Arjantin-Meksika Saat:22.00

27.11.2022 Pazar

E grubu Japonya-Kosta Rika Saat:13.00

F Grubu Belçika-Fas Saat:16.00

F Grubu Hırvatistan-Kanada Saat:19.00

E Grubu İspanya-Almanya Saat:22.00

28.11.2022 Pazartesi

G Grubu Kamerun- Sırbistan Saat:13.00

H Grubu Güney Kore-Gana Saat:16.00

G Grubu Brezilya-İsviçre Saat:19.00

H grubu Portekiz-uruguay Saat:22.00

29.11.2022 Salı

A grubu Elvador-Senegal Saat:18.00

A Grubu Hollanda-Katar Saat:18.00

B Grubu ABD-İran Saat:22.00

B Grubu Galler-İngiltere Saat:22.00

30.11.2022 Çarşamba

D Grubu Tunus-Fransa Saat:18.00

D Grubu Avustralya-Danimarka Saat:18.00

C Grubu Polonya-Arjantin Saat:22.00

C Grubu Suudi Arabistan-Meksika Saat:22.00

01.12.2022 Perşembe

F Grubu Hırvatistan-Belçika Saat:18.00

F Grubu Kanada-Fas Saat:18.00

E Grubu Japonya-İspanya Saat:22.00

E Grubu Kosta Rika-Almanya Saat:22.00

02.12.2022 Cuma

H grubu Güney Kore-Portekiz Saat:18.00

H Grubu Gana-Uruguay Saat:18.00

G grubu Sırbistan-İsviçre Saat:22.00

G grubu Kamerun-Brezilya Saat:22.00

  

  

Son Güncelleme: 20.11.2022 22:06
Anahtar Kelimeler:
Dünya Kupası Grup MaçlarıTakvim
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