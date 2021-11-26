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Dünya kupası yolunda rakibimiz Portekiz

 A Milli Futbol Takımımız'ın seri başı olmadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Play-Off turundaki rakibi Portekiz oldu.

26 Kasım 2021 Cuma 19:14
Dünya kupası yolunda rakibimiz Portekiz

Dünya kupası yolunda rakibimiz Portekiz

   A Milli Futbol Takımımız'ın seri başı olmadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Play-Off turundaki rakibi Portekiz oldu.A Milli Furbol Takımımız'ın Portekiz'i yenmesi halinde final etabındaki rakibi İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibi olacak.

   A Milli Futbol Takımımız, Portekiz'e konuk olacağı yarı final karşılaşması 24 Mart 2022'de oynanacak.A Milli Futbol Takımımız, Play-Off yarı finalinde Portekiz'i elemesi halinde Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Milliler, Portekiz'i eleyerek finale yükselmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle kendi sahasında karşılaşacak. 

İşte eşleşmeler

A Yolu: 

İskoçya - Ukrayna

Galler - Avusturya

B Yolu:

Rusya - Polonya

İsveç - Çekya

C Yolu:

İtalya - Kuzey Makedonya

Portekiz - Türkiye

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımımızPortekiz
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