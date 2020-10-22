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Dünya Şampiyonu Cenk Koçak 33,5 tonluk treni çekecek

Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı’nın açılış etkinlikleri kapsamında; 24 Ekim’de “Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması” düzenlenecek.

22 Ekim 2020 Perşembe 11:26
Dünya Şampiyonu Cenk Koçak 33,5 tonluk treni çekecek

Dünya Şampiyonu 33,5 tonluk treni çekecek


33,5 ton ağırlığındaki treni en uzağa çeken Metro İstanbul ekibi ödüllendirilecek. Etkinlikte, milli sporcu Cenk Koçak ve profesyonel strongman sporcuları Bora Güner, Efe Kömek, Mirza Toptaş ve Oktay Akay arasında da gösteri amaçlı tren çekme yarışı düzenlenecek.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 28 Ekim’de açılacak Avrupa Yakası’nın ilk, İstanbul’un ikinci sürücüsüz metrosu M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın açılış kutlamaları kapsamında, tren çekme yarışması düzenlenecek.


Tekstilkent Metro İstasyonu’nda 24 Ekim Cumartesi günü 12.00-16.30 saatleri arasında düzenlenecek olan “Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması”, Türkiye’de de bir ilk olma özelliği taşıyor.


Geleneksel olarak her yıl düzenlenmesi planlanan yarışmada; İBB iştiraki Metro İstanbul çalışanlarından oluşan 5’er kişilik 8 takım arasında tren çekme yarışması yapılacak. İnsan gücü ile tren çekilecek olan yarışmada; 2 dakikada 33,5 ton ağırlığındaki Rotem trenini en uzağa çeken takım birinci olarak ödüllendirilecek. Ayrıca tüm katılımcılara günün anısına ödüller verilecek.


Yarışma sonrası, Milli Sporcu Cenk Koçak ve profesyonel strongman sporcuları Bora Güner, Efe Kömek, Mirza Toptaş ve Oktay Akay arasında tren çekme yarışı düzenlenecek. Covid-19 pandemisi nedeniyle etkinlik katılımı yarışmacılarla sınırlı olacak.


Strongman Nedir?


Geçmişten günümüze, sporcular “Bent Press” (Ağırlığı eğilerek gövde üzerinde kaldırma), “Log Press” (Kalın bir kütüğü baş üstüne kaldırma) gibi hareketler yaparak strongman sporunu icra ederlerdi. Yüksek ağırlıklar kaldırırlar, bunun yanı sıra çelik çubuklar bükme, zincir kırma, vb. hareketleri uygulayarak çeşitli gösterilerde bulunurlardı. Bu kaldırışlar için büyük miktarlarda bilek, el ve tendon kuvveti ile ayrıca olağanüstü bir merkezi sinir sistemi kuvveti gerekiyordu. 20. yüzyılın sonlarında “Strongman” terimi bu branşta yarışan kişileri tanımlamak için gelişti.


Sporcuların, tırları çekme, büyük lastikleri çevirme, yüksek ağırlıklarla çömelme gibi egzersizlerle sergiledikleri daha modern güç yarışmaları günümüzde düzenlenmeye devam ediyor. Bu yarışmaların en önemlileri; Dünyanın En Güçlü Adamı, Arnold Strongman Classic ve Giants Live Turu’dur. Ancak birçok ülke ulusal düzeyde de yarışmalar düzenliyor. Son yıllarda, taban düzeyinde spora olan ilgi hızla artmış ve yerel düzeyde müsabakalar dünya çapında düzenlenmeye başlandı.


Cenk Koçak kimdir?


2016-2020 arası 5 yıl üst üste Türkiye Powerlifting Şampiyonu olan Cenk Koçak, 2019 yılında İsveç’te düzenlenen yarışmada IPF Dünya Şampiyonu oldu. Koçak ayrıca, 2019 IPF Dünya Ağırlık Rekortmeni ünvanını elinde bulunduruyor. 2020 yılında Fransa’da düzenlenen Üniversiteler Arası Powerlifting Yarışması’nda şampiyon olan Cenk Koçak, 400 kilo ile Türkiye deadlift (yatan ağırlığı kaldırma) rekortmenidir.

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