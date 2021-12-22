Dünya şampiyonu VakıfBank, Avrupa’da da hız kesmiyor

B Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek 3. maçını da kazandı. VakıfBank’ta, Isabelle Haak 22 sayıyla en skorer oyuncu olurken karşılaşmanın da en değerli oyuncusu seçildi. Sarı-siyahlılarda ayrıca Gabi 16 sayı ve Michelle Bartsch-Hackley ile Zehra Güneş de 10’ar sayıyla galibiyete katkı verdi.

4. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu’nu yaşayarak Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı unvanını geliştiren VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü maçında Fransa’nın ASPTT Mulhouse ekibine konuk oldu. B Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek üçte üç yaptı.

5 ace sayısı bulduğu ilk seti 25-19 alan VakıfBank, ikinci sette ise bloklarla öne çıktı ve yine 25-19’luk skorla durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü seti de 25-17 üstün tamamlayan sarı-siyahlılar maçtan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Ali Onaner ve Türkiye Cumhuriyeti Strazburg Başkonsolosu Rami Şaylıman da maçı izleyenler arasındaydı.

VakıfBank’ta 22 sayıyla oynayan Isabelle Haak, karşılaşmanın en değerli oyuncusu oldu. Gabi’nin 16 sayı kaydettiği mücadelede Michelle Bartsch-Hackley ile Zehra Güneş de 10’ar sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

Giovanni Guidetti: “Oyuncularım ne kadar profesyonel olduklarını gösterdi”

Karşılaşmanın ardından konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: “Hiç kolay bir maç değildi. Daha 2 gün önce Ankara’daydık ama oyuncularım ne kadar harika olduklarını, ne kadar profesyonel olduklarını gösterdi. Herkes VakıfBank’ın Dünya Kulüpler Şampiyonası maçından sonra iyi bir oyun oynamayacağını, bu maçı hafife alacağını düşündü ancak VakıfBank’ın öyle bir takım olmadığını gösterdik” dedi.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki bir sonraki maçında 20 Ocak Perşembe, TSİ 19.00’da Finlandiya temsilcisi LP Salo’yu konuk edecek.

ASPTT MULHOUSE - VAKIFBANK: 0-3

Salon: Palais des Sports

Hakemler: Salvis Kurtiss, Alexandros Mylonakis

ASPTT MULHOUSE: Megan Viggars 2, Ivana Vanjak 4, Silke Van Avermaet 8, Georgia Lamprousi 1, Kimberly Drewniok 5, Pia Kastner 1, Anna Haak 8, Leandra Olinga-Andea, Amanda Coneo 8,

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Chiaka Ogbogu 4, Gabi 16, Isabelle Haak 22, Meryem Boz 1, Michelle Bartsch-Hackley 10, Zehra Güneş 10,

SETLER: 19-25, 19-25, 17-25

SÜRE: 70 Dakika (23’, 25’, 22’)