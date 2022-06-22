Dursun Özbek: Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız!

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Haziran Ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüplerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşma için, ''Bu referans faizi sabit faiz değil. Böyle yüksek enflasyonun seyrettiği yerde bir yere geldiği zaman bunun katlanması, 2-3 kata çıkması mümkün. Düşük faizle dediğiniz zaman bile senede 400 milyon TL faiz ödüyoruz'' Nasıl olacak? Hep sportif başarıyı yakalamaya çalışıyoruz, faizi ödemediğin vakit anaparanın üzerine biniyor. Çığ gibi etrafında döndükçe şu an 2.7 milyara geldi. Sene sonuna gelmeden 3 milyar olacak. Çok kararlıyım arkadaşlarımla beraber. Bu parayı Ziraat Bankası’na ve DenizBank’a ödeyip hesabı kapatacağım ve bu anlaşmadan çıkacağım. "dedi.Özbek, toplantıda önümüzdeki dönem çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Seçimden dolayı üyelere teşekkür ederek başladığı konuşmasında Özbek, “Bu göreve layık olmak için arkadaşlarımızla elimizden geleni yapacağız. Seçim dönemi Galatasaray’ın özlediği gibi şölen, bayram havasında geçti. Bunun için de değerli kardeşim Eşref Bey’e de teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın özlediği şekilde bir seçim yarışı oldu. Mazbatayı aldıktan sonra hemen işe koyulduk. İlk işimiz Anıtkabir’de, Cumhuriyetimizin kurucusu değerli büyüğümüz, önderimizi Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyarete gittik. Manevi huzurunda 100. yıla yakışır şekilde başarılı bir sezon geçireceğimizin sözünü verdik. Kurullarımız var.”

‘TRANSFERLERİMİZE BAŞLIYORUZ’

”Bu kurullarımızı ziyaret ettik. Futbol için özellikle 100. yılda müthiş bir rekabet var. Türkiye’de her kulüp 100. yılın önemine binaen şampiyon olmak için elinden geleni yapıyor, transferlerini yapıyor. Biz de yeni bir ekibiz. Futbolu tepeden dizayn etmek için öncellikle daha önce çalıştığım, Cenk kardeşimle sözleşme yaptık. Futbol direktörü olarak onu kulübe getirdik. Amacımız futbolu 100. yılda, 100. yıla yakışır şekilde mücadele etmek ve başarı kazanmak üzere hazırlıyoruz. Bu konuda eksiklerimiz var. Eksiklerimizi gidermek için transferlerimize başlıyoruz. Seçim öncesinden beri çalışmalarımız vardı. Elimizden geleni yapacağız, hiç endişe etmeyin. Çok güzel bir takım kuracağız. Kombineler satışa çıktı. Localarımız var. İlginizi bekliyoruz. Ekonomik koşulların böyle olduğu dönemde sizin ilginizin çok büyük önemi var” diye konuştu.

“YAPILANDIRMA ANLAŞMASINDAN ÇIKMAK İSTİYORUZ”

“Size verdiğim sözlerden bir tanesi de mali bağımsızlığı sağlamak. Bankalar Birliği Konsorsiyomu’nu, Ziraat Bankası’nı dün ziyaret ettim. Sayın Genel Müdür’e, “Ben ve arkadaşlarım kararlıyız. Sizinle yaptığımız yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyoruz.” dedik. Nasıl çıkacağımızı anlattık. Bize bazı söylemler geliyor. Düşük faiz varken neden elindeki parayla hesabı kapatıyorsun diyorlar. Durum öyle değil. Merkez Bankası’nın açıkladığı TL referans faizi var. Bu referans faizi sabit bir faiz değil. Bugünün koşullarında düşük gözükebilir. Yüksek enflasyon seviyelerinde bunun 2-3 katına çıkması mümkün. Düşük faiz deniliyor ama senede 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Nasıl olacak? Hep sportif başarıyı yakalamaya çalışıyoruz, faizi ödemediğin vakit anaparanın üzerine biniyor. Çığ gibi etrafında döndükçe şu an 2.7 milyara geldi. Sene sonuna gelmeden 3 milyar olacak. Çok kararlıyım arkadaşlarımla beraber. Bu parayı Ziraat Bankası’na ve DenizBank’a ödeyip hesabı kapatacağım ve bu anlaşmadan çıkacağım. Bu anlaşmadan çıkmamız için sadece faiz ödememek yeterli mi? Hayır. Bana göre birinci seviyeden gelen husus şu. Övündüğümüz şeylerden biri hürriyetimiz, bağımsızlığımız. Bütün harcamalar Bankalar Birliği Konsorsiyomu’nun yetkilileri tarafından yapılıyor. Kendi insiyatifinizle yapabildiğiniz bir ödeme yok. Sizden IBAN numarası istiyorlar ve sizin yerinize havale yapıyorlar. Direktif veriyorlar. Vergiyi öde, oraya ödeme, buraya öde. İçinize siniyor mu bu? Faizi bir tarafa bırakalım. Bu davranış biçimi içinize siniyor mu? Projelerimizle beraber buradan çıkmak son derece kolay. Genel Kurulda olayı sizin önünüze getireceğiz. Göreceksiniz ki gerçekten bu prangadan kurtulmak son derece olası.”

“KEMERBURGAZ TESİSİ GEREKLİ”

“Kemerburgaz’daki proje Florya ile eşzamanlı olarak yürüyecek. Galatasaray’da futbolun yeni mekanı orası olacak. Stadımıza çok yakın. Florya 40 sene evvel yapıldı. 40 senedir bir çivi çakılmamış. 20 tane Süper Lig kulübü var. Tesislerini gezdim, bir de bizimkini gezdim. Bu tesisin yapıldığı koşulları hepimiz biliyoruz. Ali Uras ağabeyimizin, diğer yöneticilerimizin har. karıştırarak, tuğla koyarak bu tesisi yaptılar. Biz hala onun kullanımını hala nasıl devam ettiririz diye düşünüyoruz. Musluğundan çamur akan bir tesis. Altyapıda çocukların soyunup giyindiği konteynırlara bakın. Gidip görmenizi isterim. Kemerburgaz Tesisi gerekli. Hiç vakit geçirmeden Florya’daki projemiz ile birlikte oraya da başlayacağız. Genel Kurulda bunları önünüze getireceğim değerli Galatasaraylılar.”

“Diğer projemiz spor salonu ile ilgili. Spor salonu projemizi de güncelleyerek bazı değişiklikler yapacağız. Onu da bir sonraki Genel Kurulda getireceğiz. Üç projenin üst üste gereği gibi tartışılmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ondan sonraki kadememiz de bu spor tesisini yapmak.”

“Riva’dan gelen para olmasa, hesap yapın. Bugün Galatasaray’ın borç miktarı belli. 155 milyon doları çarpın, koyun üzerine bakın Galatasaray nerede oluyor. Özellikle bu Riva’dan aldığımız desteğin kıymetini bilerek geçtiğimiz haftadan itibaren başlattığımız diğer bir çalışma da Riva emsali İstanbul’un çevresinde bazı araziler, satın almak suretiyle Milli Emlak ile görüşme çerçevesinde parasını vererek kulübe kazandırmak istiyoruz. İleriye dönük bir proje. Bu çalışmalar devam ediyor. Zaman zaman bu konularla ilgili sizi haberdar edeceğim.”

“KENDİ KAYNAĞIMIZLA PARA YARATMA İMKANIMIZ VAR”

“Spor kulübü olmamız hasebiyle inşaat firması mıyız, diye eleştiriler alıyoruz. Tabii ki değiliz. Galatasaray bir spor kulübü. Türkiye’nin dünyaca tanınan en büyük spor kulübü. Misyonu var. Bütün spor dallarını Türkiye’ye getiren bir kulüp. Dolayısıyla bunların gelişip büyümesi için de elinden geleni yapmak zorunda. Tamam da mali yapısını da düzeltmek zorunda. Sportif faaliyetlerden zaman zaman elde edilen karlılık faaliyeti yürütmek için yetmiyor. Dolayısıyla bunu seçim döneminde anlattığımız sunumlarla sürdürülebilir hale getirmeyi planlıyoruz. Bu planı yapabilmek için önceden mali desteğe ihtiyaç var. Bunu da Galatasaray kendi içerisinde yaratmak zorunda. Alınan borçlarla gelen desteği kastetmiyorum. Kendi kaynaklarıyla bu parayı yaratma imkanımız var. Bütün üyelerimin merak ettiği bu konuda sorular varsa 7/24 telefonum açık. Kulüpte kapım açık. Ne zaman isterseniz gelin. Bire bir bu çıkış projelerini anlatalım.”

“Bizi böyle güzide bir kurumun yönetimine getirmiş olmanız bize gurur vertiyor. Hepinize bizi bu göreve layık gördüğünüz için tekrar teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yapacağımıza hiç şüphe etmeyin. Her şeyin Galatasaray’ın en güzel günlere kavuşması için çaba sarf edeceğimizi, bu konuya baş koyduğumuzu bilmenizi istiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum, hepinizi çok seviyorum."

(Galatasaray)