E-Spor turnuvasının şampiyonu Avrupa Kupası için yarışacak
Üniversitelerarası düzenlenen, 64 takım ve 320 oyuncunun ter döktüğü ‘University Esports Turkey Turnuvası’nın şampiyonu, Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı oldu. Turnuvada, 8 eleme grubunu lider bitiren toplam 16 takım, 4 grup halinde ve ikili eşleşme formatı şeklinde dijital ortamda karşı karşıya geldi.
HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Geçtiğimiz yıllarda 2 kez Leaguge of Legends Türkiye şampiyonu olan Bahçeşehir Üniversitesi LoL takımı, bu yıl da galibiyeti omuzlayarak, Avrupa liginde tekrardan Türkiye’yi temsil edecek. 2018 yılında Avrupa Üniversitelerarası Espor Şampiyonası’nda (UEM) ülkemizi temsil eden Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı, finalde Portekiz ekibi ile karşılaşmış rakibine büyük bir üstünlük kurarak turnuvayı tamamlamıştı. Takım, Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya, Hollanda, Büyük Britanya ve İspanya gibi güçlü ülkelerin veda ettiği turnuvada, şampiyonluğu elde etmiş ve Avrupa şampiyonu olmuştu.
Türkiye turnuvasını yeniden kazanan Bahçeşehir Esports Red Dragons hedefi olan Avrupa şampiyonluğu için mücadele etmeye hazırlanıyor.