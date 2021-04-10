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E-Spor turnuvasının şampiyonu Avrupa Kupası için yarışacak

Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı, Türkiye’de düzenlenen espor turnuvasında şampiyonluğu elde ederek, Avrupa’da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Avrupa şampiyonasına katılacak olan takım, 12 ülkenin üniversite şampiyonlarına karşı mücadele verecek.  

10 Nisan 2021 Cumartesi 10:19
E-Spor turnuvasının şampiyonu Avrupa Kupası için yarışacak

E-Spor turnuvasının şampiyonu Avrupa Kupası için yarışacak

Üniversitelerarası düzenlenen, 64 takım ve 320 oyuncunun ter döktüğü ‘University Esports Turkey Turnuvası’nın şampiyonu, Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı oldu. Turnuvada, 8 eleme grubunu lider bitiren toplam 16 takım, 4 grup halinde ve ikili eşleşme formatı şeklinde dijital ortamda karşı karşıya geldi.

Gruplarını lider tamamlayan takımlar arasında ise çeyrek final oyunları düzenlendi. Çeyrek finale kalan 4 takım arasında kıyasıya mücadele yaşanırken, finale Bahçeşehir Esports Red Dragons ve Maltepe Üniversitesi temsilcisi MAU Esports takımları kaldı. İki takım arasında oynanan final müsabakasında Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı 3-0'lık net bir skor ile kupanın sahibi oldu.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU 

Geçtiğimiz yıllarda 2 kez Leaguge of Legends Türkiye şampiyonu olan Bahçeşehir Üniversitesi LoL takımı, bu yıl da galibiyeti omuzlayarak, Avrupa liginde tekrardan Türkiye’yi temsil edecek. 2018 yılında Avrupa Üniversitelerarası Espor Şampiyonası’nda (UEM) ülkemizi temsil eden Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı, finalde Portekiz ekibi ile karşılaşmış rakibine büyük bir üstünlük kurarak turnuvayı tamamlamıştı. Takım, Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya, Hollanda, Büyük Britanya ve İspanya gibi güçlü ülkelerin veda ettiği turnuvada, şampiyonluğu elde etmiş ve Avrupa şampiyonu olmuştu.  

Türkiye turnuvasını yeniden kazanan Bahçeşehir Esports Red Dragons hedefi olan Avrupa şampiyonluğu için mücadele etmeye hazırlanıyor.

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