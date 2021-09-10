Eda Erdem Dündar’dan tarihi rekor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda "En İyi Orta Oyuncu" olarak Rüya Takıma seçildi.2015, 2017 ve 2019'un ardından üst üste 4. kez en iyiler arasına giren Kapta Eda Erdem Dündar, bu unvanı 4 kere üst üste kazanan tarihteki ilk voleybolcu oldu.



En iyi orta oyuncu kategorisinde rakipleri Sırp Milena Rasic, İtalyan Cristina Chirichella ve Hollandalı Juliet Lohuis’i geride bırakarak oyların yüzde 54,6’sını alan Eda Erdem Dündar, turnuvanın rüya takımında yer aldı.



Hem Fenerbahçe Opet hem de A Milli Takım formasıyla sayısız başarıda imzası olan Kaptan, bir süre önce Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından da 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilmişti.





2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı şu şekilde:

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Türkiye), Anna Danesi (İtalya)Pasör: Alessia Orro (İtalya)Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Sırbistan)Smaçörler: Miriam Sylla (İtalya), Elena Pietrini (İtalya)Libero: Monica De Gennaro (İtalya)

(Fenerbahçe)